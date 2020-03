Nove mere Štaba u Irigu

Sofija Belotić Pre: 5 sati Nema komentara

Irig- Pijace na teritoriji Opštine Irig radiće od 7 do 12 časova, naredba je sa Štaba za vanredne situacije Opštine Irig. Sahrane je moguće obavljati samo u prisustvu uže porodice, sveštenog lica, poglebnika i lica koja nose pokojnika uz ovabezne zaštitne mere. Rad poljopriverdnika na njivama se odzvoqava u periodu od 5 do 17 časova, a za odobrenje rada u periodu zabrane kretanja poljoprivrednik je dužan podneti zahtev Upravi za zaštitu biqa putem elektronskog zahteva na adresi http//agromere.registar-uzb.rs/, odnosno putem telefona za Sremski okrug 064/8818449. JP „komunalac“ će izdati radni nalog svim licima angažovanim za potrebe zimske službe. Nastavlja se dezinfekcija javnih ustanova i preduzeća, kao i svih javnih površina an teritoriji Opštine Irig. Zabranjuje se odlaganje otpada u kontejnere za komunalni otpad. Aktuelni brojevi telefona kol centra za starije od 70 godina koji su u izolaciji su 061/6580830, 062/773946, 069/608310, 022462334 koji dežuraju od 8 do 17 časova. Podela kuvanih obroka hrane se obavlja redovno u skladu sa merema Vlade RS, a starijima od 70 godina se dostavqa na kućnu adresu. Prodavnice rade do 16 časova.