Nema tolerancije za one koji krše samoizolaciju

Sofija Belotić Pre: 5 sati Nema komentara

Beograd- Državni sekretar Ministarstva pravde Vlade Republike Srbije, Radomir Ilić poručio je danas da nema nikakve tolerancije prema onima koji krše samoizolaciju, dodajući da će se država organizovati tako da ta lica budu kažnjena, a da radnici sudova i tužilaštava budu maksimalno zaštićeni od mogućnosti da dobiju koronavirus. Ilić je u izjavi za agenciju Tanjug, povodom prvih suđenja i osuđujućih presuda protiv okrivljenih za kršenje mere obavezne samoizolacije, poručio da je država pokazala snažnu oštricu prema onima koji u ovom teškom stanju u kojem se nalazi naša nacija krše mere Vlade Srbije za sprečavanje širenja koronavirusa. On je naveo da je u Osnovnom sudu u Dimitrovgradu doneta i prva presuda zbog krivičnog dela nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije, pri čemu je u tom slučaju zbog kršenja mere obavezne samoizolacije sudija izrekao maksimalnu kaznu od tri godine zatvora. Prema njegovim rečima, suđenja su održana u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku, uz poštovanje svih procesnih odredbi, tako što je uspostavljena veza putem Skajpa između suda i pritvorske jedinice. U sudnici su bili prisutni sudija, javni tužilac i branilac, dok se okrivljeni nalazio u pritvoru, objasnio je Ilić i ponovio da su prioritet zdravlje i bezbednost ljudi. On je objasnio da su kod ovih krivičnih dela suđenja hitna, ne samo zato što su predmeti pritvorski, već i zato što su krivična dela izvršena u vanrednom stanju. Zbog kršenja mere samoizolacije, u tri posebne pritvorske jedinice u Vršcu, Požarevcu i Pirotu trenutno se nalazi 112 ljudi, rekao je državni sekretar i ukazao na to da postoji tendencija smanjenja broja ljudi koji krše samoizolaciju. Ilić je naveo podatak da je u prethodnim danima svakodnevno bilo novih 20 do 25 pritvorenika, a noćas ih je u pritvore stiglo svega šest, ocenivši da su mere koje je preduzela država u odnosu na neodgovorne pojedince, koji krše samoizolaciju, imale efekta. Prema njegovim rečima, ova lica borave u posebnim pritvorskim jedinicama, kako ne bi doveli u opasnost ostalu zatvorsku populaciju, pri čemu za sada niko od njih nije zaražen koronavirusom. Ilić je izrazio očekivanje da će od sledeće nedelje biti održane još desetine suđenja i u drugim gradovima Srbije putem video-linkova između sudova i pritvorskih jedinica.

Izvor: https://www.srbija.gov.rs/