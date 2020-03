Nastavlja se distribucija paketa pomoći u Rumi

Sofija Belotić Pre: 4 sata Nema komentara



Ruma-U Rumi se nastavlja distribucija paketa pomoći za sve penzionere i građane koji imaju primanja manja od 30.000 dinara. Juče je podeljeno oko 300vpaketa, danas je taj broj višestruko povećan, angažovano je preko stotinu volontera ido deset vozila. Distribucija je počela i u Putincima, gde je podeljeno do sad oko 100 od 304 paketa, a u narednim danima biće pokrivena i sva sela, kao i ceo grad, rekao je predsednik Opštine Ruma Slađan Mančić. On je apelovao na građane da budu strpljivi, da će svaki paket stići do onih kojima je potreban, uključujući i socijalno ugroženo stanovništvo bez primanja. Najvažnije je da budemo u svojim kućama, a da opština nastavlja i dezinfekciju i podelu zaštitne opreme, poručio je predsednik Mančić.