Mere prilikom kupovine od 4 do 7 ujutro

Sofija Belotić Pre: 1 sat Nema komentara

Ruma- Pored velikih marketa, ujutro od 4 do 7 časova biće otvorene i manje trgovine u kojima će moći da kupuju stariji od 65 godina u gradu i 70 u selima, rekao je predsednik Opštine Ruma Slađan Mančić. Za to vreme mlađima neće biti dozvoljen pristup prodavnicama, a volonteru kol centra će obezbeđvati redove, ukoliko ih bude bilo i biti ispomoć prodavcima u cilju sprovođenja mera, odluka je sa današnjeg Štaba za vanredne situacije u Rumi.

-U periodu od 4 do 7 časova sutra ujutru stariji od 65 godina mogu da dođu u markete i da kupe ono što im je neophodno. Doneta je odluka da u to vreme mlađima nije dozvoljeno da dolaze i kupuju, znači odlazak u kupovinu se odnosi samo na populaciju 65 godina i starije, rekao je Mančić i dodao da je naloženo svim trgovcima i zaposlenima u trgovinskim radnjama da ispoštuju i zaštitne mere, da nose zaštitnu opremu rukavice, maske.

U Rumi će raditi marketi Maksi, Idea(objekat u ul. 15. maj), Aman(oba objekta) i Univer. Štab za vanredne situacije Opštine Ruma je dozvolio svim trgovinskim radnjama, prodavnicama koje žele da u to vreme otvore svoja vrata starijim od 65 godina, pogotovo se to odnosi na seoske prodavnice, da to i učine.

-Mi smo već danas mnogima od njih, koji su nam se obratili, podelili određen broj zaštitnih maski i rukavica, poručio je predsednik rumske opštine.