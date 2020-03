Izmenjen režim rada Lidla

Sofija Belotić Pre: 2 sata Nema komentara

Sremska Mitrovica- Kompanija Lidl Srbija, u skladu sa preporukama nadležnih institucija, otvoriće vrata svih svojih prodavnica za sugrađane starije od 65 godina, i to u nedelju 22. marta od 4 do 7 časova ujutru, odvojeno od ostalog građanstva i uz pooštrene mere zaštite.Trenutnom situacijom u vezi sa širenjem Korona virusa najviše su pogođeni naši potrošači u pomenutoj starosnoj grupi, koji su mame i tate, bake i deke, rođaci i komšije svih nas. Lidl prodavnice su tu da im omoguće da se snabdeju namirnicama, kako bi im olakšali period koji provode u svojim domovima.Iz tog razloga, sve Lidlove prodavnice u Srbiji će u nedelju 22. marta biti vanredno otvorene od 4 do 7 časova ujutru, dok će za ostale potrošače raditi po novom, skraćenom radnom vremenu od 8 do 18 časova.Kompanija apeluje na svoje potrošače da u ovakvim situacijama postupaju odgovorno, kupuju u količinama potrebnim za domaćinstvo, poštuju pravilo odvajanja termina kupovine i brinu o sebi i drugima, poštujući smernice nadležnih.Lidl Srbija zahvaljuje svim kolegama i partnerima, poput dobavljača i špeditera, koji pomažu da proizvodi budu dostupni građanima Srbije.Na sajtu lidl.rs možete pronaći preporuke kako da zajedno budemo odgovorni u toku kupovine.