Irig- Mere za suzbijanje epidemije

Na sednici Štaba za vanredne situacije u Irigu donet je niz mera u skladu sa proglašenjem vanrednog stanja na teritoriji čitave Srbije u cilju sprečavanja širenja zaraze korona virusom. Ugostiteljski objekti radiće od 8 do 20 časova sa maksimalnim brojem do 30 ljudi u zatvorenom prostoru. Opštinske inspekcijske službe vršiće pojačan nadzor rada ugostiteljskih objekata. Doneta je naredba o prekidu rada svih sportskih objekata, ali i bazena i spa centarana teritoriji opštine Irig. Radno vreme pijace je do 13 časova. Svim taksistima biće naložena dezinfekcija vozila nakon svake vožnje. Vršićese i dezinfekcija svih javnih ustanova ćiji je osnivač opština. Biće otovren i kol centar sa telefonskim linijama za pomoć sugrađanima.