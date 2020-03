HAPŠENJA U MITROVICI I INĐIJI: NAPUSTILA SAMOIZOLACIJU

S.Lapcevic Pre: 3 sata Nema komentara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su J. M. (52) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije.

Prilikom kontrole, policija nije pronašla J. M. na kućnoj adresi, čime je prekršila meru samoizolacije u trajanju od 14 dana.

Njoj je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu biti privedena nadležnom tužilaštvu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici i Inđiji, uhapsili su A. S. (63) i G. M. (40), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilje u porodici.

Sumnja se da je A.S. pretio sinu, a G.M. udario maloletnog člana porodice.

Njima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnim tužilaštvima.