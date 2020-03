Aleksandar Vučić:Više se branimo, sada napadamo virus

Sofija Belotić Pre: 6 sati Nema komentara

Beograd-Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić i premijerka Srbije, Ana Brnabić, zajedno sa ministrima Vlade Srbije u prisustvu kineske ambasadorke, se obratio nakon sastanka sa kineskim stručnjacima, rekavši da je korona virus odneo treću žrtvu u Srbiji, 60-godišnju ženu koja je preminula u Beogradu. Sa Kinezima se razgovaralo kako medicinski napasti virus, koje su neophodne mere i koje su to ekonomske mere kako bi se ljudima omogućilo da prežive ovaj period. Promenićemo pristup i krenućemo na masovna testiranja za 48 sati, rekao je Vučić, rekavši da za sada imamo dovoljno testova za prvi period. Cilj je obuhvatiti što više ljudi. Policija će još žešće kontrolisati izolaciju sa zaprećenim kaznama zatvora. Lakši bolesnici će se smeštati u posebne bolnice, koji će brže da se oporavljaju, očekuje se postavljanje 3000 kreveta. Srednji bolesnici će se lečiti neinvazivnim respiratora. Najteži bolesnici će se lečiti kliničkim respiratora, kaže Vučić. Ključna stvar je striktno izolacija svakog obolelog, preporuka je dr Kona, kako bi se izbegao italijanski scenario, rekao je predsednik Vučić. Vučić je najavio i početak proizvodnje hlorokina, leka koji je uspešan u lečenju korona virusa. Predsednik Vučić je rekao da je Srbija kupila reapiratore, a deo je donacija NR Kine. Mi ćemo za deset do petnaest dana uspeti da imamo tri puta više slobodnih respiratora nego pre krize, rekao je predsednik Srbije. Sledeće nedelje ćemo imati preko 20 miliona maski, fabrika kvasca počela je da radi, sve smo uradili da država može da funkcioniše, rekao je Aleksandar Vučić. O daljim merama će se odlučivati nakon agresivnijeg napada na sam virus, što je preporuka kineskih stručnjaka. Stanovništvo mora biti disciplinovani i da je potrebno da građani budu u svojim kućama od 20 do 28 dana. Policijski čas ostaje na snazi od 17 do 5 časova ujutro. Država će pripremiti paket mera za podršku privatnom sektoru, rekao je Vučić. Srbija neće smanjivati penzije, plate se neće menjati, a sav raspoloživ novac ići će na jačanje privatnog sektora, rekao je Vučić. Predsednik se zahvalio svim privatnim kompanijama koje su dale podršku u borbi protiv korona virusa. Podtžaće se oni koji su najviše izgubili-turizam, servisi i usluge, ali i kompletno preduzetništvo i privatni sektor, napomenuo je predsednik Srbije. Martovska penzija i dodatnih 4000 dinara biće isplaćena 10.aprila, kaže Vučić. Predsednik je napomenuo da će posebnu pomoć imati oni koji ne budu otpuštali radnike. Predsednik je još jednom zamolio građane da pomognu tako što će ostati u svojim kućama. Predsednik Vučić je dodao da će Srbija pomoći Republici Srpskoj, ali i Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu sa našim mogućnostima. On je najavio da će Srbija izvesti žitarice Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji.