Sofija Belotić Pre: 3 sata Nema komentara

Beograd-U Republici Srbiji do 15 časova 24.marta 2020.godinu registrovana su ukupno 303 potvrđena slučaja COVID 19. Od poslednjeg izveštaja do 15 časova, 24.marta testirani su uzorci 94 osobe od kojih je 54 pozitivno i 40 negativno na novi korona virus. Od 54 potvrđena slučaja od poslednjeg izveštaja, njih 27 je hospitalizovano, dok se njih 27 nalazi u kućnim uslovima. Do 15 časova 24. marta u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano je ukupno 916 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja.

15 pacijenata je izlečeno do sad, rekao je Ministar zdravlja, Zlatibor Lončar. Podsetio je da je struka donela odluku da se prelazi za agresivniji metod borbe sa mnogo više testiranja. Svi domovi zdravlja će morati da imaju jedan objekat sa rentgen aparatom i laboratorijom za krvnu sliku za testiranje, rekao je ministar zdravlja.