Beograd- U Republici Srbiji su do 18 časova 22. marta 2020. godine registrovana ukupno 222 potvrđena slučaja COVID 19. Od poslednjeg izveštaja do 18 časova, 22. marta 2020. godine testirani su uzorci 61 osobe od kojih je 34 pozitivno i 27 negativno na novi korona virus. Od 34 potvrđena slučaja od poslednjeg izveštaja, njih 21 je hospitalizovano, ali bez komplikacija, stabilnog opšteg stanja, dok njih 13 ima lakšu kliničku sliku i nalaze se u kućnim uslovima. Do 18 časova 22. marta 2020. godine, u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirana je ukupno 761 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja.