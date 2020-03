Sofija Belotić Pre: 10 sati Nema komentara

Beograd-U Republici Srbiji je do 18 časova 19. marta 2020. godine registrovano ukupno 103 potvrđena slučaja COVID 19.

Od poslednjeg izveštaja do 18 časova, 19. marta 2020. godine testirani su uzorci 20 osoba od kojih je 6 pozitivno i 14 negativno na novi korona virus.U kućnoj izolaciji nalaze se četiri osobe sa lakšom kliničkom slikom, dok su dve osobe zadržane na bolničkom lečenju, bez komplikacija, stabilnog opšteg stanja. Do 18 časova 19. marta 2020. godine, u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano je ukupno 506 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja.