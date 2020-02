Primopredaja ključeva Doma Vojske

Sofija Belotić Pre: 11 sati Nema komentara

Ruma-Činom primopredaje ključeva Opština Ruma je zvanično ušla u posed Dom Vojske u glavnoj ulici u Rumi. Ključeve je u ime Ministarstva odbrane načelniku Opštinske uprave, Dušanu Ljubišiću, predao major Srđan Kotur. Podsetimo, Opština Ruma je krajem prošle godine okončala proceduru kupovine Doma vojske, za 328.000 evra, duplo manje u odnosu na prvobitno vođene pregovore. Za ovu godinu, osim sredstva za isplatu prve rate, opredeljeno je i 30 miliona dinara za rekonstrukciju ovog zdanja koje će biti namenjeno za kulturne delatnosti.

-Završili smo i zvaničnu primopredaju i uradili smo sve što ona podrazumeva, popisali smo stanje brojila na vodomeru i električnim satovima, uručeni su zvanično i ključevi. Sledi ono što smo planirali do kraja godine prilikom donošenja budžeta za 2020, a to je kompletna rekonstrukcija Doma JNA. Očekujemo do kraja godine da ovaj arhitektonski biser Rume ponovo dobije onaj sjaj koji treba da ima, istakao je prilikom primopredaje ključeva Dušan Ljubišić, načelnik Opštinske uprave Opštine Ruma.