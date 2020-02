Kolektivna krštenja u Mačvi

S.Lapcevic Pre: 1 sat Nema komentara

Kolektivna krštenja u mestima severne Mačve zakazano je za nedelju, 23. februar tačno u podne, a održaće se u hramovima u Mačvanskoj Mitrovici, Zasavici I, Salašu Noćajskom i Noćaju.

Ideja da se ovako jedna ceremonija održi potekla je od sveštenika u hramu Svetog Nikolaja u Mačvanskoj Mitrovici Dragiše Stefanovića.

Po uzoru na njega, sveštenici u drugim hramovima su odlučili da održe kolektivno krštenje u svojim parohijama.

“Otac Dragiša je i pre 17 godina organizovao kolektivno krštenje, tom činu sam i sam prisustvovao i koliko me sećanje služi hram u Mačvanskoj Mitrovici bio je suviše mali za sve koji su bili zainteresovani da se tog dana krste. Baš zato, a s obzirom da su se za to uslovi stekli, da su naši mesni hramovi poslednjih godina obnovljeni i sređeni odlučili smo da se ocu Dragiši priključimo u ideji, ali da krštenje održimo svako u svom hramu”, reko je za Ozon Milorad Pavlović, sveštenik u crkvi Svete trojice u Zasavici I.

On je dodao da u severnoj Mačvi nema puno nekrštenog naroda, ali da svi oni koji do sada, iz raznih razloga, nisu primili svetu tajnu krštenja to mogu učiniti 23. februara.

“Pomenutog dana u jedinstvu ćemo krstiti narod severne Mačve. Naši hramovi su bili u dosta lošem stanju, ali poslednjih godina zahvaljujući prvenstveno nekadašnjem gradonačelniku Branislavu Nedimoviću oni su obnovljeni, podigli smo ih iz pepela, pa ako smo mogli da obnovimo njih mislim da možemo obnoviti i duše naših vernih ljudi i naših parohija. Treba da nas je što više, treba da se krštavamo i da živimo u slozi i zajedništvu”, rekao je sveštenik Milorad.

Prema njegovim rečima, ukoliko neko od zainteresovanih pomenutog dana ne bude u mogućnosti da primi svetu tajnu krštenja, kolektivno krštenje će ponovo biti održno 23. aprila u hramu Cara Konstantina i carice Jelene u Ravnju koji će tog dana biti i osveštan.

Sveštenik u hramu Svetih apostola Petra i Pavla u Noćaju Ivan Radović kratko dodaje da je iz aministrativnih razloga, a i kako bi svaki veštenik imao uvid u svojoj parohiji ko je kršten, a ko ne, potrebno da se meštani zainteresovani za kolektivno krštenje jave sveštenicima u svojim parohijama.

“Sve crkve u severnoj Mačvi su sada veoma organizovane, svaka parohija ima svog nadležnog sveštenika koji je dovoljno kompetentan da može da u svojoj parohiji obavi kolektivno krštenje, tako da ne bi bilo nekih zabuna i komplikacija svako se javlja svom svešteniku”, rekao je Radović.

Sveštenik u hramu Svetog Georgija u Salašu Noćajskom Nemanja Živković, napomenuo je da iz administrativnih, ali i kolegijalnih razloga u hramovima severne Mačve ne mogu da se krste ljudi iz Eparhije Sremske.

Kolektivno krštenje će se obaviti po blagoslovu arhijerejskog namesnika mačvanskog Ratka Polića i episkopa šabačkog Lavrentija.

Sve osobe koje tog dana budu krštene biće zavedne u matičnu krnjigu krštenih. Krštenje je potpuno besplatno, a sve što je potrebno poneti sa sobom pomenutog dana je belo platno ili beli peškir.

Više informacija o kolektivnom krštenju svi zainteresovani mogu dobiti od:

Crkvena opština Mačvanska Mitrovica – Dragiše Stefanovića 065/651-43-70.

Crkvena opština Mačvanska Mitrovica (druga) – Slobodana Gačića 65/814-75-22

Crkvena opština Noćaj – Ivana Radovića 064/80-41-11

Crkvena opština Zasavica I, Zasavica II i Ravnje – Milorada Pavlovića 065/645-27-67

Crkvena opština Salaš Noćajski – Nemanje Živkovića 064/800-89-12