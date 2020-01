Pesnički konkurs „Mašta i snovi“

S.Djakovic Pre: 11 sati Nema komentara

Sremska Mitrovica – Centar za kulturu „Sirmiumart” iz Sremske Mitrovice, povodom organizovanja Međunarodnog festivala poezije mladih pesnika „Mašta i snovi”, 10. po redu, raspisuje Pesnički konkurs za sve učenike osnovnih i srednjih škola. Konkurs nije tematski i omogućava mladim pesnicima apsolutnu slobodu umetničkog izraza. Uslovi konkursa: jedan autor može poslati najviše 3 pesme, svaku dužine do 24 stiha (reda); -pesme autora iz Republike Srbije se šalju redovnom poštom (svaka u tri posebna primerka i u štampanoj formi); – pesme autora iz inostranstva šalju se elektronskom poštom (jedan primerak ili po jedan od svake ako ih je više od jedne); – ispod svakog primerka pesme potrebno je napisati sve podatke (ime, prezime, razred, naziv škole, mesto, poštanska adresa, broj telefona i e-mail adresa); – u skladu sa prethodno pomenutim, sve radove dostaviti do 16. marta 2020. godine na jednu od adresa:

Centar za kulturu „Sirmiumart”

Vuka Karadžića 10

22000 Sremska Mitrovica (sa naznakom „Za Pesnički konkurs”)

E-mail: mastaisnovi@gmail.com

Stručni žiri će odabrane najuspešnije radove svrstati u tri kategorije, a njihovi autori će steći pravo učešća na Desetom međunarodnom festivalu poezije mladih pesnika „Mašta i snovi”, koji će biti održan u maju 2020. godine u Sremskoj Mitrovici.

Kategorije su:od I do IV razreda osnovne škole, od V do VIII razreda osnovne škole, od I do IV razreda srednje škole.

Najuspešniji autori od I do VIII razreda biće nagrađeni poveljom i kompletom knjiga, a najuspešniji srednjoškolac nagradnim putovanjem. Svaki uspešan rad biće objavljen u Zborniku pesama Festivala. Svi nagrađeni biće blagovremeno obavešteni o datumu održavanja Festivala.