Otvorene tri izložbe

S.Djakovic Pre: 4 sata Nema komentara

Sremska Mitrovica – U sredu 15. januara, u Galeriji “Lazar Vozarović”, na svečan način je otvoreni su Dani ruske kulture u Sremskoj Mitrovici. Manifestacija koju treću godinu za redom organizuje Istorijski arhiv “Srem” počela je otvaranjem tri izložbe : “Lica ruske kulture “ , “ 75 godina oslobodjenja Minska i Belorusije” i “ Obredi prelaza u fokusu objektiva fotografa Budimskih”.

Prve dve izložbe su obezbedjene iz Ruskog doma u Beogradu, a treća preko Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina. Program manifestacije je raznovrstan i do 25. januara svako može da nađe sebi ono šta ga interesuje – kaže Dejan Umetić, direktor Istorijskog arhiva “Srem”.

Ataše za kulturu Ruske Federacije Denis Krugov smatra da su istorijske i kulturne veze dva naroda veoma bliske i da se to u zadnje dve godine može posebno konstatovati na svim nivoima saradnje, što potvrdjuje niz kulturnih događaja pa i ovaj u Sremskoj Mitrovici. Izložbe obezbedjene iz Ruskog doma obuhvataju nekoliko važnih perioda iz istorije i značajne ličnosti Rusije, objasnio je ataše za kulturu Ambasade Ruske Federacije. .

Zamenik načelnika za obrazovanje kulturu i sport grada Sremska Mitrovica Zoran Miščević smatra da je ovo značajna manifestacija i nada se da će pozitivne vibracije otići iz grada.

-Ove izložbe svedoče o bratskom i dobrom odnosu među bratskim narodima koja traje vekovima, govori o bliskoj vezi sa Rusima u mnogim segmentima života a ovakve manifestacije to potvrđuju – kazao je Zoran Miščević.

U muzičkom delu programa učestvovao je hor “Rusinksi zraci”, a za večera je zakazano poetsko veče u Galeriji „Lazar Vozarević“ u 18 časova.