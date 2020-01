Izmena režima saobraćaja za vreme koncerta Gorana Bregovića

Sofija Belotić Pre: 7 sati Nema komentara

Ruma-Zbog proslave Pravoslavne nove godine i održavanja koncerta GoranaBregovića 13.januara u Rumi sledeće ulice će biti zatvorene za saobraćaj i to u periodu od 20.00 časova do 1 sat iza ponoći:Glavna ulica , od Partizanske ulice do Trga Oslobođenja, Ulica Veljka Dugoševića, od ulice 27. oktobar do Orlovićeve ulice, Orlovićeva ulica, od ulice 15. maj do Glavne ulice, Železnička ulica, od Glavne ulice do ulice JNA.

Takođe, Gradski trg će biti ograđen kao što je i praksa prethodnih godina, na 4 punkta će se vršiti kontrola kako bi se sprečio unos staklene ambalaže, naoružanja i pirotehničkih sredstava, a sve to zarad bezbednosti građana i obezbeđivanja nesmetanog praćenja koncerta.

-Stoga molimo sve građane koji nameravaju da prisustvuju koncertu da ne nose ništa od gore navedenog kako bi smo izbegli eventualne neprijatne situacije, saopštava organizator, Kulturni centar „Brana Crnčević“ Ruma.