Sremska Mitrovica – U Sremskoj Mitrovici biće održani Dani ruske kulture u periodu od 15. do 25. januara. Manifestaciju treću godinu za redom organizuju Regionalno uruženje srpsko – ruskog prijateljstva „Srem“, Istorijiski arhiv Srem i Galerija „Lazar Vozarević“ gde će se tokom navedenog perioda, svako veče, organivati različiti programi, sa početkom u 18 časova. Biće izložbi, koncerata ,predavanja, promocija knjiga, pesničkih večeri. Program obuhvata izložbu specijalizovanih ruskih i drugih evropskih rasa golubova koja će biti održana 18. januara od 15.30 do 20 časova i 19.januara od 7 do 12 časova u Domu kultre u Laćarku.