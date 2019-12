Praznični rad inspekcije

S.Djakovic Pre: 7 sati Nema komentara

Sremska Mitrovica -Od 1. do 7. januara 2010. godine Gradska uprava za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove sa svojim inspektorima, nadzornicima inspekcijskih poslova i komunalnom milicijom biće dežurna u periodu od 08:00 do 20:00 časova iod 03:00 do 07:00 časova u slučaju eventualnih prijava.

Kontakt telefon inspekcijskih službi – 064/8594894, a komunalne milicije je 066/6151615.

Brojevi dežurnih službi:

Hitna pomoć 194

Vatrogasna stanica 193;614-641

MUP 192; 610-270

JKP „Komunalije“ 069/712657; 069/712478; 069/712475; 069712498; 069/712477; 069/712136

JP „Vodovod“ 069/8894764; 062/8894849;

JP „Srem-gas“ 064/88-94-580

JP „Toplifikacija“ 063/533-879; 022/610-584.

Hidrograđevinar AD 064 /823-76-14