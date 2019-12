Novi auto-put rešiće velike saobraćajne probleme

Sofija Belotić Pre: 5 sati Nema komentara

Hrtkovci, Platičevo- Iako se izgradnja novog auto-puta Ruma-Šabac na prvom mestu pominje kao investicija koja će inaprediti Srem i Mačvu, dovesti nove investicije, povezati regione, ne zaboravimo da će ovaj veliki infrastrukturni projekat rešiti velike probleme meštana sela Hrtkovci i Platičevo, koji se nalaze na sadašnjem putu Prvog B reda 21. Samo oni znaju šta znači kada kroz centar sela svakodnevno prolazi više od 20.000 vozila, od čega skoro polovina teretnjaka, i koliko svakodnevno strahuju za svoju bezbednost. zato se oni na svoj način raduju vestima da je počela izgradnja dugo očekivanog auto-puta koji će izmestiti saobraćaj iz njihovih naselja.

Čitav projekat izgradnje puta Ruma- Šabac-Loznica je podeljen na tri deonice: Deonica 1: auto-put Ruma – Šabac, dužine 26,56 kilometara, Deonica 2: most preko reke Save dužine 1.327,5 metara i Deonica 3: brza saobraćajnica Šabac – Loznica dužine 55 kilometara. Na deonici Ruma-Šabac će se graditi auto-put punog profila širine 29 metara, sa razdelom od četiri metra između traka za suprotni smer. Ova saobraćajnica će biti kraća za sedam kilometara. Sadašnja trasa puta M21 od Rumske raskrsnice do Šapca je duga 29 kilometara. Gledano od Šapca, novi autoput će ići bliže reci Savi, ostavljajući ovo mesto, kao i susedno Platičevo s desne strane. Posle Paltičeva, a ispred Hrtkovaca, biće izgrađen nadvožnjak s petljom, pošto će se autoput ovde ukrstiti sa starom magistralom, a zatim će u luku zaobići ovo i sledeće selo Jarak, ostavljajući ih sa leve strane. Nova trasa se neće ukrštati sa postojećom prugom Zvornik-Šabac-Ruma.

A koliki je značaj nove saobraćajnice za ljude u rumskoj opštini, ne treba posebno govoriti. Ruma, koja u poslednjih nekoliko godina doživljava ozbiljan investicioni zamah, može očekivati još više, jer bez puteva nema ni investicija, kaže predsednik Opštine Ruma, Slađan Mančić.

– Ono što je najbitnije je da auto-putevi donose novi život teritoriji kroz koju prolaze. Teritorija Opštine Ruma koja će biti na ukrštanju dva velika auto-puta imaće velike benefite od toga, i u privrednom smislu, a građani će moći brže da funkcionišu, da se kreću, protok robe će biti efikasniji, mnogo bezbedniji, sve će to doprineti da život ide još u mnogo boljem pravcu na teritoriji Opštine Ruma nego što je to bilo do sada, rekao je Mančić.

Dnevno ovim putem prođe i preko 20.000 vozila, među kojima je većina teških kamiona, pa ne čudi što se meštani prolaznih sela Jarka, Hrtkovaca i Platičeva najviše od svih raduju izmeštanju saobraćaja i izgradnji novog auto-puta. U Hrtkovcima pogotovo, jer se i sama seoska osnovna škola „Miloš Crnjanski“ nalazi na ovoj saobraćajnici.

-Ovde se i pored sve saobraćajne signalizacije vozači kreću neprimerenom brzinom, mnogi ne poštuju pešački prelaz, ograničenje brzine od 30 kilmetara na sat, često se nepropisno parkiraju u zoni škole kako bi obavili kupovinuu u neposrednoj blizini. Kod škole imamo samo jedan pešački prelaz, svu signalizaciju, semafor, usporivače, ali to često nije dovoljno. Đake nižih razreda preko ulice vode učiteljice i roditelji, a još veći problem imamo tokom jeseni i zime, kada ranije pada mrak i kada je saobraćaja nepregledan, kaže direktor OŠ „Miloš Crnjanski“ Hrtkovci, Nebojša Jovičić.

-Saobraćaj je strašan, preći ulicu je nemoguća misija, ili uključiti se automobilom iz sporednih ulica. Da ne govorimo koliko su nam ugrožena deca u školi, nema tog semafora koji će u potpunosti obezbediti put i prelaz. Pa ovde dnevno prođe više od 20.000 vozila, pa neka se samo svaki treći ne pridržava pravila u saobraćaju, svi smo u velikom problemu, kaže Jasminka Vučković iz Hrtkovaca.

-Radujemo se novom putu jer ćemo se napokon rešiti gužve i straha od mogućih saobraćajnih nezgoda, a one se redovno dešavaju. Ni put preko Nikinaca i Buđanovaca nije rasteretio ovu trasu. Sreća je što ovde kod škole na glavnom putu često stoji saobraćajna policija, pa se tada vozači drugačije ponašaju, ali to nije dovoljno, za nas je rešenje da se težak teretni sobraćaj izmesti iz sela, dodaje Anđa Tomić iz Hrtkovaca.

I dok u Hrtkovcima vozači često nailaze na saobraćajnu policiju, u Platičevu kažu da to kod njih nije slučaj. U tom selu situaciju dodatno otežava i to što se odatle odvaja i put preko Nikinaca i Buđanovaca, pa osim glavnog puta, gužve ima i u ulicama kroz selo, a sa gužvom stižu i problemi.

-Naše ulice projektovane se za nosivost do sedam tona, a ovuda, kako bi izbegli naplatnu rampu i skratili put ka Beogradu, prolaze teška teretna vozila nosivosti i do 40 tona. Osim njih, tu su i dostavna vozila i kurirske službe o čijim brzinama ne vredi ni govoriti. Ljudi ginu, uništavaju imovinu, saobraćajne znake, stubove, bandere, uništavaju puteve koje smo asfaltirali. Na glavnom putu autobus ne može da se parkira, prave se zastoji, a isti je slučaj kada samo jedan šleper stane ispred neke od prodavnica. Pored svega, nama je najvažnija bezbednost, a to ćemo postići samo ako se saobraćaj što pre izmesti i zato se radujemo auto-putu, rekao je Jovan Salatić, predsednik Saveta mesne zajednice Platičevo.

Podsetimo, predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, u četvrtak 5.decembra 2019.godine prisustvovao je početku radova na izgradnji auto-puta Ruma-Šabac i brze saobraćajnice Šabac-Loznica. Tom prilikom, predsednik Vučić je poručio da će auto-put i brza saobraćajnica biti vrhunskog kvaliteta, kao i da će biti izgrađeni na vreme. Ceremoniji su prisustvovali ministarka građevine, saobraćaja i infrastrukture, Zorana Mihajlović, ambasador Azerbejdžana, Elder Hasanov, potpredsednik kompanije „Azvirt“, Karaman Ahmedov, direktor JP „Putevi Srbije“, Zoran Drobnjak, direktor kompanije „Koridori“ Srbije, Zoran Babić, predstavnici gradova i opština iz okruženja. Predsednik Srbije je istakao da je posebno ponosan što su u jednom danu potpisali ugovor za izgradnju Moravskog koridora i otvorili pripremne radove za izgradnju auto-puta Ruma–Šabac–Loznica. Ovo je četvrti auto-put koji se gradi ove godine, rekao je Vučić.

S.Belotić

Projekat „Rumska sela- probudimo usnule seoske sokake“ sufinanira Opština Ruma

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.