Sremska Mitrovica- Udruženje vatrogasaca iz Južnog Velsa u Velikoj Britaniji „Blazing To Serbia“ ,petu godinu za redom, donacijom novogodišnjih paketića podržava akciju Crvenog krsta Sremska Mitrovica „Jedan paketić, mnogo ljubavi“. Ove godine pripremljeno je preko 80 novogodišnjih paketića za najmlađe sugrađane. U sredu, 11. decembra u saradnji sa Mesnom zajednicom Martinci i osnovnom školom u ovom selu, najmlađima će se biti podeljeno oko 40 paketića. Akcijom su obuhvaćeni učenici prvog i drugog razreda.

Istog dana, u prostorijama Crvenog krsta, u terminu od 16 do 17:30 časova, uz prisustvo Deda Mraza biće upriličena podela novogodišnjih paketića za decu korisnike tuđe nege i pomoći, uzrasta do 10 godina.