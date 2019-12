Investicije za „otvaranje“ sela

Sofija Belotić Pre: 5 sati Nema komentara

Donji Petrovci- Prošle godine u Donjim Petrovcima Mesna zajednica je sredstvima Opštine Ruma uredila fasadu na objektu seoske crkve, a ovih dana sredstvima Sprske pravoslavne crkve radi se na renoviranju krova i tornja, rekao je Radoslav garić, predsednik Saveta mesne zajednice Donji Petrovci. Crkva je u svakom selu najznačajniji objekat, u Donjim Petrovcima posebo, jer prema Garićevim rečima, Hram prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja nedeljom posećuju vernci ne samo iz sela, već i iz bliže i dalje okoline. Crkveni toranj je pretrpeo velika oštećeja usled nevremena pre par godina, tako da se očekuje uskoro saniranje štete.

Od nedavno završenih velikih investicija, svakako najznačajnija je asfaltiranje puta od sela do groblja, u dužini od 450 metara. ovo je prvi put da je izgrađena asfaltirana saobraćajnica do seoskog groblja. Do sada su se posmrtne povorke kretale atarskim putem, po zemlji i blatu.

-Kako smo živeli, kao u filmu „Ko to tamo peva“. Sahranjivali smo pokojnike kako smo znali i umeli. Do sad niko nije imao razumevanja za naše potrebe. Predsednik nas je poslušao, ispoštovao nas je, hvala mu na tome, rekao je Radoslav Garić, predsednik Saveta mesne zajednice Donji Petrovci.

U selu je rađeno i na sanaciji i uređenju objekta Doma kulture, zamenjena je stolarija, obavljeno je i krečenje unutrašnjosti, takođe sredstvima Opštine Ruma, rekao je Radoslav Garić. Ipak sada je, pored postavljanja autobuskih stajališta, preostala još jedna investicija koja će petrovčanima rešiti najveće muke. A to je izgradnja puta do sela Dobrinci u dužini od oko 4 kilometra. Trasa već postoji i to je sada atarski put. Ova investicija je i u opštinskom planu kapitalnih investicija, ali se ide korak po korak, od planiranja i dokumentacije, da bi tek kasnije mogla uslediti i fizička izgradnja, rekao je predsednik Opštine Ruma, Slađan Mančić.

-Planska dokumentacija je završena, planovi su usvojeni. S obzirom na to da se radi projekcija budžeta za narednu godinu, izdvojili smo 25 miliona dinara sa PDV-om za izradu projektne dokumentacije za ta dva puta. Radi se o putu Donji Petrovci – Dobrinci i putu Grabovci – Klenak. Odmah po završetku procedure u smislu usvajanja planova, polovinom februara ćemo pustiti tender za odabir projaktantske kuće koja će uraditi projekte za te puteve, a posle završenog projekta ostaje nam da tražimo podršku, zatvaramo finansijsku instrukciju i uđemo u realizaciju izgradnje puteva, rekao je Mančić.

-Put Donji Petrovci – Dobrinci čekamo celu večnost, imamo strpljenja i moramo da čekamo. Nadamo se da će biti gotovo, obećano nam je. Sve što je obećano do sada je ispunjeno, nadamo se da će i to. Mi smo takozvano „slepo crevo“. Mi do auto-puta imamo 9 kilometara, a ovako kud god da krenemo imamo 40. Nećemo imati ulaz samo sa jedne strane iz Putinaca, već ćemo se otvarati i na druge strane otvaraćemo se. Tako da će nam puno značiti, dodao je Radoslav Garić, predsednik Saveta MZ Donji Petrovci.

