Inđijsko klizalište dostupno svima

Građani inđijske opštine imaju priliku da uživaju na ledu. Cena klizaljki je 100 dinara, a krajem januara organizovaće se besplatna škola klizanja za sve učenike škola sa teritorije opštine Inđija

Piše: G.Majstorović

Kako je i najavljivano od strane lokalne samouprave i Ustanove „Sportski centar“ u Inđiji je 17. decembra uz spektakularni vatromet i predstavu za decu „Haos animatora“ koji su izveli šou igru vatre i leda, u prisustvu brojnih sugrađana, ponajviše dece i mladih, otvoreno inđijsko klizalište u centru grada.

– Devedeset odsto gradova organizuje na trgu za Novu godinu koncerte, dakle, to je jedna noć. Mi smo se opredelili da nemamo novogodišnje koncerte, nego da imamo klizalište gotovo dva meseca. Generacije iza nas i generacije ispred nas će naučiti da klizaju, imamo fantastičan događaj. Iz dana u dan čitave zime imamo prazničnu atmosferu i to je ono za šta smo se mi opredelili – rekao je na otvaranju klizališta predsednik opštine Inđija Vladimir Gak i naglasio da se oni ne vode za onim što je trenutno popularno, nego za onim što je korisnije za građane inđijske opštine. – Uvek su nam prioritet deca, tako i ovom prilikom želim svima da uživaju na klizalištu, dodao je Gak, naglasivši da sem klizališta prazničnu čaroliju upotpunjuje dekorativna rasveta duž šetališta, kao i novogodišnji dekorativni mobilijar na trgu kod pošte.

– Večeras je bilo fantasitčno otvaranje. Od danas ćemo 47 dana, imati nevezano da li je sneg, kiša ili led, na raspolaganju klizalište, deca će uživati. Krećemo od 10 ujutru do 10 časova naveče. Od aktivnosti koje će biti, to je naravno škola klizanja koja će krenuti posle Nove godine, dok se deca malo zadovolje u prvom naletu. I naravno, da ćemo to krajem januara organizovati za sve naše škole na nivou opštine, da deci iz svih seoskih škola pružimo zadovoljstvo da dođu na klizalište, da besplatno klizaju i nauče se klizanju. To je nešto što svake godine radimo – izjavio je Ilija Trbović, direktor Ustanove „Sportski centar“ i dodao da cena klizaljki ostaje na nivou prošle godine, 100 dinara, što on smatra da je u okruženju najjeftinije.

Iako vremenski uslovi nisu najidealniji za klizalište, Trbović kaže da se njihovi zaposleni trude da održe kvalitet leda za klizanje. Ove sezone klizalište i svlačionica su nadkriveni tako da su obezbeđeni optimalni uslovi za funkcionisanje u svim vremenskim prilikama, naglašava direktor Ilija Trbović.

Projekat „Sport za sve – dostupan svima“ sufinansiran je iz sredstava budžeta Opštine Inđija.

