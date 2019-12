Hotel „Fruške terme“ najveća turistička investicija u Srbiji

Sofija Belotić Pre: 3 sata Nema komentara

Vrdnik- Predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, obišao je protekle nedeljenovoizgrađeni hotel „Fruške terme“ u Vrdniku i istakao da je ovo najveća turistička investicija u našoj zemlji, a da je turizam jedna od novih industrijskih grana u koje Srbija ulaže novac. Ovo je dugo najavljivana i u rekordnom roku realizovana grinfild investicija u okviru hotelskog kompleksa „Premijer akva“ u Vrdniku, u vlasništvu oca i sina, Milinka i Aleksandra Cicmila.Prve terme u Srbiji prostiru se na ukupnoj površini od oko 47.000 metara kvadratnih, od čega je 12.000 kvadrata garažni i parking prostor. Hotel je kapaciteta 200 soba, od kojih je četiri prilagođeno invalidnim licima, 13 apartmana, osam bazena sa termalnom vodom, velnes i spa centrom površine 7.800 kvadratnih metara, gde je zaposleno 215 lica.

Predsednik Vučić je istakao da je za njega važno što naši građani više neće morati da idu u mađarske i slovenačke banje i dodao da je uveren da će više ljudi dolaziti ovde. Dodao je da se Srbija prvi put pozicionira na termalnoj karti i rekao da Srbija ima puno izvora termalne vode, ali da nije imala uređene hotele kojima je mogla da se ponosi. Izrazio je očekivanje da će u „Fruške terme“ dolaziti i turisti iz Slovenije, Hrvatske i drugih zemalja u regionu.

-Mi svi možemo da budemo ponosni kako izgledaju „Fruške termе“ i kako izgleda Vrdnička kula i sva četiri kompleksa čiji su vlasnici otac i sin, Milinko i Aleksandar Cicmil. Želimo da privučemo što više gostiju iz inostranstva i naših ljudi. Da me je pre nekoliko godina ovde neko doveo, ja bih rekao da to nije u Srbiji, a danas znam da je u Srbiji i da će ovi ljudi napraviti još dobrih projekata i da će biti još ljudi u Srbiji čijim radom ćemo moći da se ponosimo, kao što se ponosimo porodicom Cicmil. Obaveza investitora je bila da uloži 16,3 miliona evra, a investitor je do sada uložio 28 miliona i to je jedna od najvećih turističkih investicija u našoj zemlji, istakao je Vučić.