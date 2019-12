Sofija Belotić Pre: 10 sati Nema komentara

Rivica- Žene iz Aktiva žena Rivica proteklog vikenda proslavile su godišnjicu, pet godina od osnivanja i šesto okupljanje zaredom. Svečanost na kojoj su učestvovali brojni aktivi iz Srema ali i šire održana je u seoskom Domu kulture. Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, prisustvovao je šestom po redu okupljanju aktiva žena na manifestaciji poznatoj pod nazivom ,,Dan sremačkih žena“. Manifestacija je održana u organizaciji Aktiva žena Rivica, uz podršku Saveta mesne zajednice i seoskog zavičajnog društva „Fruškogorje“ Rivica i brojnih pokrovitelja. Na ovu, sada već tradicionalnu, manifestaciju odazvalo se oko 20 udruženja žena iz čitavog Srema, ali i iz Mačve, koje na afirmativan način predstavljaju svoj rad i proizvode, ali i umeće umrežavanja, te negovanja neraskidivih veza iz godine u godinu.

Potpredsednik Đoković se okupljenim članicama obratio rečima žene u ruralnim područjima i vojvođanskim selima, udruživanjem i umrežavanjem imaju priliku da kroz druženje razmenjuju informacije i iskustva, te da se naša država razvijala i opstala u poslednja dva veka zahvaljujući majkama, sestrama, suprugama, ćerkama.

-Žene su čuvale ognjište i omogućavale da se Srbija izbori sa nedaćama i dalje gradi. One su stub porodice. Ovakve manifestacije su značajne da nas podsete na nešto ukorenjeno u našem biću, a to je žena“, rekao je Đoković, dodavši da Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam nastoji da pruži punu podršku ovakvim i sličnim manifestacijama koje sa sobom nose mnogo više od samog okupljanja, rekao je Ivan Đoković, pokrajinski sekretar za privredu i turizam.

-Osnovale smo se 6.oktobra 2014.godine, a danas imamo 11 aktivnih članica, a ima i onih koje povremeno u skladu sa svojim obavezama pomažu radu aktiva. Pomažu nam i muškarci, a tako je bilo i tokom ove proslave, jer su se oni pobrinuli za teže poslove i poslugu, ali i finansijski. Ova manifestacija je bila prilika da se okupimo, da uzvratimo gostoprimstvo ženama iz dvadesetak aktiva sa kojima se družimo i sarađujemo, rekla je Nada Ćirić, predsednica Aktiva žena Rivica.

-Podržavam i svoju ženu kao suprug, ali i sve žene u selu kao predsednik Saveta MZ Rivica, jer su žene stub svake kuće, i podržavaju selo i donose odluke, rekao je Slaviša Smiljanić, predsednik Saveta mesne zajednice Rivica.

Prethodnih pet godina obeležene su manifestacijama, humanitarnim radom, druženjima, poznanstvima, pomoći jednih drugima i naravno pripremom tradicionalnih sremačkih slanih i slatkih đakonija.

-Udruživanje žena u selu je važno, jer je to izlaz za žene, posebno za one koje ne rade. To je prilika da se druže, da upoznaju svoju okolinu jer minimum jednom mesečno se sastajemo na druženjima i manifestacijama širom Srema, a i dalje. To je prilika da žene na trenutak izađu iz kuće, bar na kratko zaborave na sve obaveze koje ih čekaju u seoskom domaćinstvu i tako napune baterije, dodaje Nada Ćirić.

Sledeće je druženje zakazano je već za predstojeći vikend kod žena u Jasku. A posle toga prvi veliki posao je pomoć pri organizaciji čuvene manifestacije Dani vina u Rivici. Tada pomažu sve žene iz sela, koje okupe svoje prijateljice iz drugih mesta da svojim radovima i kolačima ulepšaju događaj.

S.Belotić

Projekat „Jaka iriška sela-u selu živim u selu ostajem“ sufinanira Opština Irig.

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.