27.sremski svinjokolj

Voganj- Dvadeset sedmi put Voganjci su organizovali tradicionalni Sremski svinjokolj. I ove godine organizator je Mesna zajednica Voganj, pod pokroviteljstvom Opštine Ruma, koja je i finansijski podržala manifestaciju. Kao i do sada u centru sela su se takmičile ekipe iz sela i okoline u pripremi svežeg mesa i mesnih prerađevina.

-Na terenu imamo pravi sremski tradicionalni svinjokolj, koji počinje od klanja svinja, preko obrade mesa, tranžiranja, do pravljenja čvaraka, kobasica, džigernjača, a sve se radi na tradicionalan način. Mi ne odustajemo, jer želimo da mladima pokažemo kako se nekad radilo, da ostane u sećanju tradicionalan način svinjokolja i obrade mesa, jer ovde se sve radi kao nekad. Danas primat preuzimaju velike farme, svinja je sve manje u samim domaćinstvima, pa zato i pokušavamo da na ovakav način održimo tradiciju, rekao je Jova Matić, jedan od organizatora Sremskog svinjokolja u Vognju.

Žiri je ocenjivao takmičarske ekipe u nekoliko disciplina, ali na prvom mestu je bila veterinarska kontrola mesa na trihinelozu. Nakon provere ustanovljeno je da su svi uzorci bezbedni, i onda je takmičenje ali i prodaja mesa moglo da počne.

-Ocenjujemo način obrade, kvalitet obrade i proizvodnju naših tradicionalnih proizvoda kao što su šunka, slanina, plećka i kobasica. Nema boljih proizvoda, Voganjci lično gaje svoje svinje, obrađuju i od srca to rade, i to je recept za najbolje proizvode, rekao je Ljubomir Janošević, veterinarski inspektor i dugogodišnji član žirija.

A takmičilo se sedam ekipa, uglavnom stalnih učesnika iz okolnih sela, uključujući i JOKS grupu iz Šašinaca, koji kod svojih komšija u Voganj dolaze od početka manifestacije.

-Jutros smo zaklali jedno svinče, a doneli smo i svoje proizvode. Imamo svega, svežeg mesa, a sve radimo u našem domaćinstvu, gde se, između ostalog bavimo i uzgojem 50 grla svinja. Tradicionalno dolazimo od početka manifestacije, kako komšije iz susednog sela. Ovde pripremamo sve , prerađevine, kobasice, kulen, švarglu, sveže meso i slaninu. Sve su to domaći proizvodi koji se pripremaju na licu mesta. Nadamo se i da ćemo sve prodati, lepo je vreme valjda će biti dovoljno mušterija, rekli su Milisav i Goran Radojčić, otac i sin iz šašinačke JOKS ekipe.

Kilogram kobasica mogao je da se kupi za 650 dinara, kulen za 700, švargla za 500, sveže meso za 400, rebra za 350, a slanina za oko dinara po kilogramu. Mušterija i posetilaca je bilo iz celog Srema koji su obišli i voganjski bazar mesa sa nešto nižim cenama.

-Videli smo na televiziji najavu da se ovde odrzava svinjokolj i došli smo da kupimo sveže domaće meso. Cene su prihvatljive, a najvažnije je da je meso friško, pred nama zaklano. Za ono što kupujemo u prodavnici ne možemo znati da li je sveže ili nije, da li je uvezeno, a ovde vidimo na licu mesta kako se radi i da li je bezbedno. Nekada smo i sami klali, sada to više ne radimo, ali gledamo da kupimo tamo gde smo sigurni da je sveže, kaže Miroslava Simonović iz Starih Banovaca.

A čitavoj organizaciji pritekle su u pomoć iz Udruženja žena, kao i KUD „Voganj“. Bilo je zabave za stare i mlade, nastupa folklora, dečijih igara i takmičenja. Veče uoči svinjokolja održana je i stručna tribina na temu stočarstva. Može se reći da je ove godine bilo više učesnika i posetilaca, što daje nadu da će Sremski svinjokolj u Vognju još dugo trajati.

-Sama činjnica da se po 27. put zaredom održava ova manifestacija govori da je Voganj prihvatio ovu manifestaciju ali to i nije čudo, zato što je Voganj svojevremeno bio na nekoj top poziciji kada je u pitanju uzgoj svinja u okvirima velike, bivše Jugoslavije. Sa iskustvom i znanjem koje njegovi žitelji imaju to mesto može da zauzme i ubuduće, ukoliko bi uspeli, i uz našu asistenicu, da podignemo prerađivačke i klaničke kapacitete kod nas. Ova manifestacija je značajna i kao deo turističke ponude s obzirom na to da se sve manje zbog tehnološkog razvoja, na ovakav način prerađuje mest, a što je ranije bila tradicija svakog našeg domaćinstva. Dobro je da se mladi ljudi podsete kako se to nekada radilo. istakao je Stevan Kovačević, predsednik Skupštine Opštine Ruma.

A Sremski svinjokolj održan je prvi put 1992.godine. Od tada do danas manifestaciju je organizovala Mesna zajednica Voganj. Nekada se u ovom selu gajilo i do 50.000 tovljenika, danas oko pet puta manje, ali svakako ni to nije zanemarljiv broj u odnosu na broj domaćinstava. Velike farme preuzimaju primat, pa su ovakve manifestacije dobra prilika da se očuva tradicija, a meso proizvodi a što prirodniji način bez mnogo aditiva, što mušterije sve više i traže.

