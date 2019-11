Zaplenjena zaštićena vrsta belih tartufa

Sremske Novine Pre: 9 minuta Nema komentara

Carinici su 28. novembra 2019. godine na prelazu Batrovci, u saradnji sa policijom, zaplenili preko četiri kilograma zaštićene vrste belog tartufa (Tuber magnatum). Reč je o podzemnoj pečurki koja je izuzetan gastronomski delikates, zbog čega na zapadnoevropskom tržištu dostiže visoku cenu.

Ovoga puta tartufi su otkriveni na izlazu iz zemlje, u autobusu makedonskih registarskih oznaka, koji je iz Kočana prevozio putnike ka italijanskom gradu Albi.

Kako je saopštila Uprava carina, mada su i vozači i putnici tvrdili da nemaju ništa da prijave osim ličnog prtljaga, prilikom detaljne kontrole autobusa je u fabričkoj šupljini za alat, iznad zadnjeg točka, pronađena torba sa četiri kese belih tartufa.

Tek kada se to desilo, 25-godišnji državljanin Severne Makedonije, jedan od putnika autobusa, prijavio se kao vlasnik krijumčarenih pečuraka.

Pitanjem kako je putnik uspeo da sakrije kese sa belim tartufima u pregradu za alat dalje će se baviti policija i tužilaštvo.

Ova skupa i retka gljiva koju je teško veštački uzgajati raste pod zemljom i do pola metra, i to najčešće u šumi. Mnogi je tretiraju kao „podzemno blago“, a moguće je otkriti samo uz pomoć dresiranih pasa, koji je nanjuše. Prilikom sazrevanja tartufi ispuštaju mirise poput belog luka ili starog sira, po kojima ih pronalaze najviše svinje koje se hrane njima. Poređenja radi, tržišna cena crnog tartufa, koji je mnogo jeftiniji je oko 50 evra za kilogram, dok beli dostižu sumu od pet do osam hiljada evra, tvrde upućeni.