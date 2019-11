Za vikend obustava saobraćaja od Krila do naplatne rampe

Sofija Belotić Pre: 1 sat Nema komentara

Ruma- Početak radova na asfaltiranju završnog sloja, od raskrsnice „Krilo“ do nove kružne raskrsnice kod naplatne rampe Ruma na državnom putu I B reda broj 21 je planiran za subotu, 16.11.2019.g., ukoliko vremenski uslovi to dozvole. Radovi bi trebalo da traju tri dana tokom kojih bi put u zoni radova bio zatvoren za saobraćaj u intervalu od 07 do 19 časova.

-Zahvaljujemo građanima na strpljenju i apelujemo da poštuju saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu uslovima na putu, saopštavaju u JP „Putevi Srbije“.