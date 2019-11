Tradicionalne vrednosti ne treba zaboraviti

S.Djakovic Pre: 2 sata Nema komentara

Sve što je staro, tradicionalno proglašava sa retrogradnim, a upravo takve su stvari koje su do danas održale ovaj narod, smatra Miroslav Smrzlić, iz Sremske Mitrovice

Piše: S.Đaković

U proteklim decenijama sistem vrednosti kod mladih je narušen što zbog novotarija sa strane koje nam se uporno nameću što zbog nas samih koji ne pamtimo te vrednosti. Zato većinu mladih danas drugi ne interesuju, dovoljni su sami sebi čime prave društvo koje ne može da funkcioniše na zdravim osnovama. Ovako komentariše temu o mladima i sistemu vrednosti Miroslav Smrzlić, Mitrovčanin, predsednik Društva Srpskih domaćina u ovom gradu, koje pokušava da neguje upravo te osnovne i tradicionalne vrednosti. Naime, u nameri da osvetlimo temu mladih i sistema vrednosti sa svih strana zabeležili smo mišljenja ljudi iz raznih struka, uzrasta i načina delovanja, a ovo je jedno od tih mišljenja.

- Porodica kao stub svakog društva je ugrožena, ne zna se ko je ko kome šta , deca ne poštuju roditelje , roditelji ne rade ili nedovoljno rade sa decom, a svi idu linijom manjeg otpora. Ustanove koje se bave obrazovanjem dece čini se olako shvataju svoj posao čime doprinose da mlad čovek usvoji skroz pogrešne vrednosti. Na društvenim mrežama i raznim emisijama konstantno se bombarduje stvarima koje vremenom stvaraju kod mladih iskrivljenu sliku vrednosti koju oni usvajaju- komentariše Smrzlić.

Većinu mladih, a nažalost i starijih danas ne interesuje šta se dešava oko njih : da li je neko gladan, da li nekom treba pomoć da li sa neko bori za goli opstanak.Njih se ne dotiče da li neka baka može sama da pređe ulicu , da li komšiji treba pomoć kad unosi drva, na kraju krajeva ne interesuje ih zašto im je deda poginuo u jednom od prošlih ratova, nastavlja dalje da objašnjava svoje viđenje teme ovaj Mitrovčanin.

Smrzlić smatra da se sve što je staro, tradicionalno proglašava retrogradnim, a upravo to su stvari koje su do danas održale naš narod. Jer je naš domaćin, naš čovek, kroz istoriju voleo svoju zemlju, selo, njivu, obilazio i čuvao grobove svojih predaka, učio svoju decu poštenom radu i obrazovanju stvarajući zdrav temelj društva i naroda.

– Neka današnja dešavanja u društvu mlade upućuju da se uspešno može živeti bez rada, bez obrazovanja što im i neki društveni primeri potvrđuju. Odlazak mladih i celih porodica iz zemlje nepovratno slama duh jednog naroda i države .Zašto je tako ? Zato je dobar deo mladih nespremna da se uhvati u koštac sa životnim problemima i pokuša da ih reši. Pa gde je to lepše nego u svojoj kući, selu, gradu,državi? Niko drugi do nas samih neće nam napraviti bolje društvo. Zato se trebamo vratiti pravim vrednostima na kojima počiva naš narod, nada se Miroslav Smrzlić.

(Projekat „Mladi i vrednosti“ sufinanira Gradska uprava za obrazovanje, sport i mlade Sremske Mitrovice.Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.)