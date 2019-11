Stejanovčani održali lekciju iz humanosti

Sofija Belotić Pre: 10 sati Nema komentara

Stejanovci- Nekad se govorilo ako nije objavljeno na televiziji, kao da nije ni bilo. Danas važi isto, ali ne za tv, već za društvene mreže. Tako smo i putem društvene mreže saznali za jednu lepu humanitarnu akciju u Stejanovcima, kojom niko nije želeo da se javno pohvali. Kako kažu Stejanovčani, situacija je bila takva da je pomoć bolesnoj meštanki bila važnija od hvale. Jer meštani ovog sela su za samo jedno popodne, idući od vrata do vrata skupili preko 171.000 dinara i 260 evra za pomoć u lečenju jedne njihove mlade sugrađanke koja boluje od karcinoma grlića materice. Organizator akcije, Biljana Popović Jovanović je rekla da u tom momentu, kada se celo selo diglo, svi su radili kao jedan i da tada nije bilo nikakvih podela. U selu živi jedna mlada devojka sa porodicom, a koliko su skromni i ponosni govori i podatak da je malo ko u Stejanovcima znao da je u teškom stanju. Toj devojci je i Opštinsko veće Opštine Ruma pre nekoliko meseci opredelilo određena sredstva za lečenje. A kako nijedna muka ne ide sama, kao posledica teške hemioterapije, počeli su da joj otkazuju bubrezi. A njeni roditelji, kako kažu u selu, vredan, pošten i ponosit svet su sami vodili svoju bitku da izleče dete. Do te mere, da je malo ko u selu znao da je njeno stanje teško. A svi znamo koliko je težak seljački dinar koji se zaradi na njivi, kao i to koliko koštaju lečenje i dijagnostika. I naša sagovornica, koja je pokrenula akciju ni sama nije htela da se o tome mnogo priča, ali kada se zna da je to selo sa oko 700 stanovnika, ne možemo da ostanemo nemi povodom ove uspešne akcije. Biljana je, kako kaće, sasvim slučajno obavljajući svoje redovne administrativne poslove saznala da je devojci loše i da pored lečenja karcinoma, sada treba obavljati skupu, komplikovanu i hitu dijagnostiku.

-A onda su Stejanovčani pokazali da za samo jedan dan mogu da skupe ozbiljnu svotu kako bi se bar donekle pomoglo ovoj čestitoj porodici, koja nije čak ni na glas htela da iznosi svoju muku. Ali ne možemo da ne ukažemo na to da kada se ljudi slože, koliko dobrog može da se uradi. Za samo jedan dan Stejanovčani su prikupili preko 171.220 dinara i 260 evra. Koliko je ta cifra velika, još bolje ilustruje podatak da selo ima oko 700 stamovnika. Čak se i naš fudbalski klub uključio i donirao određena sredstva, kaže Biljana.

Ne zalazimo u to da li je selo bogato ili ne, (a daj bože da ovakvi ljudi uvek imaju novca), već u to koliko su uspeli da za kratko vrme prikupe novac i olakšaju muke svojoj sugrađanki. ije bilo potrebno mnogo vremena da se meštani organizju u grupe, krenu od kuće do kuće, izlože problema i pokušaju da prikupe nešto novca. Na kraju su prevazišli sopstvena očekivanja.

– Ja potičem iz seljačke porodice i razumem šta je raditi i ziveti u selu i kako se zarađuje seljački dinar. Razumem i ponos čestitih i radnih ljudi sa sela koji neće moliti za pomoć i onda kada je najpotrebnije. Naši meštani su uvek prikupljali pomoć, odazivali su se akcijama za mnoge koji nisu iz našeg sela, na šta smo ponosni. Zato sam pomislila da će isto tako želeti i moći da pomognu i nekom svom. Zato sam na fejsu objavila da su prevazišli moja očekivanja. Meni i mnogima zaista nije stalo da se o nama bilo šta priča, samo da devojci bude dobro. Ona je borac i nadam se da će joj ovo značiti. Ne samo novac, nada bez njega se ne može, već i sama pomisao da ipak postoje ljudi koji su uz nju. Jer zna se da kada nesreća zakuca na vrata, onda se i mnogi bliski ljudi povlače, kaže Biljana.

U toj akciji davao je svako, koliko ko može, pa je i nečija manja svota jednako vredela kai i nečiji evri. U ovom slučaju to nije bilo važno. Odmah po prikupljanju sredstva, akcijaši su se okupili u seoskom Domu kulture, preborijali i spakovali novac i predali porodici. Kako kažu, zahvalnost im nije važna, a srećni će biti tek kada devojka ponovo bude zdrava.

S.Belotić

