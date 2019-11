Seoska škola renovirana posle dve decenije

Sofija Belotić Pre: 3 sata Nema komentara

Mali Radinci-Prvi put posle više decenija đaci u maloj seoskoj školi u Malim Radincima imaju kompletnu uređene školske prostorije. Krajem leta počeli su, a sada su i završeni radovi koje su delom finansirali Opština Ruma, a delom i Pokrajina. Pokrajina je finansirala zamenu stare dotrajale novom PVC stolarijom, dok je Opština Ruma izdvojila sredstva za sve ostalo, i to uređenje spoljne fasade, unutrašnje krečenje i postavljanje novih oluka, koji su bili preko neophodni. Sada đaci imaju iste uslove kao i u matičnoj školi “Zmaj Jova Jovanović” u Rumi.



-Ne samo da je urađena spoljna fasada, zamenjeni su i oluci, prostor je okrečen, a sad smo dobili i odobrenje da se zamene i oluci u matičnoj školi. Ja sam kao direktor škole prazdovoljna,jer sve što smo tražili od lokalne samouprave, mi smo dobili. Za seosku školu je ulaganje veoma značajno zato što je to sada prijatan ambijent za rad deci i učiteljicama. Deca osećaju da su isto vredna kao i deca iz grada. Imaju ravnopravne uslove i čist prostor i roditelji ih neće voditi u matičnu školu u gradu. Nama je potrebno da deca ostanu u Radincima, a kad su uslovi takvi da je sve sređeno, onda i deca ostaju u selu, rekla je direktorka Osnovne škole “Zmaj Jova Jovanović Ruma, Žaklina Negovanović.

U područnom odeljenju nastavu pohađaju đaci nižih razreda osnovne škole, odeljenja su kombinovana, jedna učiteljica drži nastavu za đake prvog i trećeg, a druga za učenike drugog i četvrtog razreda. U školu im dolazi nastavnica engleskog jezika, a u istom objektu su i mališani iz obaveznog predškolskog programa. Za sve njih i malo strpljenja tokom radova nije bio velik broblem, čak i kada su nekoliko dana nastavu pohađali u Rumi u matičnoj školi, kada su bili u toku radovi u unutrašnjosti škole, kažu učiteljice. Vredelo je čekati, jer su ovo prvi ozbiljniji radovi posle skoro dve decenije.



-Koliko mi znamo škola nikad nije bila uređivana u ovom obimu. Bilo je nekih sitnijih radova pre skoro dvadeset godina, ali ovako, kompletnio nije. Urađena je spoljna fasada, oluci, unutrašnje krečenje i postavljanje kompletne stolarije. Sve je dovedeno u red. Ostali su sitni detalji u vezi sa sređivanjem podova za sledeću godinu i onda možemo reći das mo školu u potpunosti renovirali. Imaćemo novu školu i vidimo da su deca prezadovolja, roditelji još više, kaže Živko Stojković, predsednik Saveta mesne zajednice Mali Radinci.

Inače, ova školska zgrada starija je od mnogih većih koje se nalaze u gradu Rumi. Zgrada škole u Malim Radincima završena u aprilu 1850.godine i tada je održan prvi čas. Uređenje škole za selo je veoma važno, kako bi i to bio jedan od podsticaja ostanka mladih u malim seoskim sredinama. Prema sadašnjim podacima, petoro predškolaca će naredne školske godine krenuti u prvi razred, pa iako to deluje kao mali broj, za Male Radince to je veliki iskorak, je u prvi razred uglavno kreće po dva ili tri mališana. Situacija će biti još bolja u narednim godinama, pa bi za dve godine u prvi razred trebalo da krene čak devet mališana, rekao je Živko Stojković, predsednik Saveta mesne zajednice Mali Radinci.

