Prvi put asfalt do seoskog groblja

Sofija Belotić Pre: 6 sati Nema komentara

Donji Petrovci-U Donjim Petrovcima je završeno asfaltiranje puta koji od sela vodi do seoskog groblja. Radi se o deonici dugoj 450 metara, a širina asfalta je 2,5 metra. Radove finansira Opština Ruma. Prvi put meštani Donjih Petrovaca imaju asfaltiran put do groblja, a kako kažu, do sada su se posmrtne povorke kretale atarskim putem, punim blata i prašine, na ni malo dostojanstven način. Groblje je od sela udaljeno svega 500 metara, pa iako se radi o kratkoj deonici, za meštane Donjih Petrovaca ona je trenutno najvažnija. Mesna zajednica je stoga i uputila zahtev Opštini Ruma, da u okviru održavanja lokalnih puteva uzmu u obzir i njihove potrebe.