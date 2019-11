S.Djakovic Pre: 5 sati Nema komentara

Sremska Mitrovica -Zbog radova na vodovodnoj mreži, u ponedeljak, 18.novembra, od 9 do 12 sati, bez vode će ostati potrošači u Ulici Arsenija Čarnojevića od broja 1 do Ulice Petra Preradovića i naselje Sportski centar u Sremskoj Mitrovici.Nakon završetka radova može da dođe do pojave zamućenja vode, pa je potrebno ispustiti vodu iz slavine, do pojave čiste vode.Potrošačima u ovom delu grada JKP „Vodovod“ se zahvaljuje na strpljenju i razumevanju.