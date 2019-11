Početak izgradnje nove gasne kotlarnice u naselju Tivol

Sofija Belotić Pre: 14 sati Nema komentara

Ruma- U Rumi je svečano položen kamen temeljac kojim počinje izgradnja nove gasne kotlarnice u naselju Tivol u Rumi. Najmodernija kotlarnica u Srbiji zameniće dotrajalu u nekadašnjoj fabrici Rumen, koja je stvarala gubitke i do 20 miliona dinara na godišnjem nivou za JP „Stambeno“, koje toplotnom energijom snabdeva građane Rume. Vrednost nove kotlarnice je milion evra i u potpunosti se finansira sredstvima budžeta Opštine Ruma. Rok za završetak radova je 1.9.2020.godine, kako bi nova kotlarnica bila spremna za narednu grejnu sezonu.

-Mi smo danas sosobni da ovakve i slične projekte radimo dao da su to projekti vredni par miliona dinara. Svemu tome je doprinela politika koju sprovodi Vlada Republike Srbije u celoj zemlji, predsednik Republike Srbije, a koju mi na lokalu pratimo u stopu. Budžetska konsolidacija, investiciona ulaganja, sve je to dovelo do današnjeg dana i realizacije ovakvih projekata, rekao je predsednik Opštine Ruma, Slađan Mančić.