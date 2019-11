Kako su meštani i pop oživeli seoski fudbalski klub

Sofija Belotić Pre: 5 sati Nema komentara

Dobrinci- Fudbalski klub „Sremac“ Dobrinci ove godine ostavrio je istorijski uspeh. Posle skoro tri decenije dobrinački fudbaleri ušli su u Međuopštinsku ligu Istok, a kako stvari stoje, vrlo je moguće da će prvi put u istoriji kluba na kraju prolećnog dela prvenstva preći i u Sremsku ligu. Jesenji deo prvenstva najverovatnije će završiti na prvom mestu, nakog poslednje utakmice koju igraju ove nedelje u gostima protiv ekipe Dunav iz Slankamena. Ne bi to bilo tako da meštani zajedno sa seoskim crkvenim starešinom nisu uzeli stvar u svoje ruke, reogranizovali klub, oformili skupštinu, udruženo počeli da finansijski obezbeđuju klub, da bi na kraju došli do istorijskog uspeha. Njima je Opštinski fudbalski savez povodom prelaska u viši rang, kao pobedniku Opštinske fudbalske lige Ruma Irig, dodelio i plaketu. Dušan Radovac, od 1967.godine je deo „Sremca“ iz Dobrinaca, a od prošle godine je i predsednik Fudbalskog kluba. Kaže da je ovo istorijski uspeh kluba, a da su realna očekivanja da stignu i do Sremske lige.

-U jesenjem delu prvenstva smo prvi, a naše ambicije su da 2020.godine uđemo u Sremsku ligu. Očekivanja su nam realna i težimo da u toj ligi i ostanemo, jer sve dalje mnogo više košta. Moramo biti realni i bićemo veoma zadovoljni ako uđemo u Sremsku ligu i tu i ostanemo. U skupštini je sada oko 65 meštana dobrinaca, oko 15 nas je najaktivnije, a nakon reorganizacije sve nam je krenulo na bolje. Svi članovi skupštine daju po 1.000 dinara mesečno za klub, što je dovoljno da funkcionišemo i nižemo rezultate. Opština Ruma nam je pomogla da prošle godine sredimo svlačionice, ove godine očekujemo rasvetu, a naredne tribine. Zaista smo ponosno što smo posle 25 godina ušli u viši rang, a ako uđemo u Sremsku ligu, biće to istorijski uspeh za naš klub, koji je prošle godine obeležio devet decenija postojanja, rekao je Dušan Radovac.

Ne bi ova priča bila tako zanimljiva, da se u „vaskrsenje“ seoskog fudbalskog kluba nije uključio i paroh dobrinački, ĐorđePavlović. Seoski pop na službi u Dobrincima je već dvadeset godina, a mnogi fudbaleri su stasavali uz njega na časovima veronauke. Prateći njihovo fudbalsko odrastanje primetio je da im uvek samo malo fali da bi napokon izašli iz „lige bez brige“ i otišli u viši rang takmičenja. Sticajem okolnosti, paroh je preko ličnog poznanstva upoznao Savu Miloševića, tada potpredsednika Fudbalskog saveza Srbije. U selo je stigla garnitura opreme za fudbal, koju je lično doneo Savo Milošević, što je donelo nov entuzijazam i euforiju za seoski fudbal, među mladima i starima. Tu euforiju su meštani zajedno sa seoskim popom iskoristili da krenu u akciju uređenja terena i podizanja kluba na zdrave noge, govori protojerej stavrofor Đorđe Pavlović.

-Kada smo poslušali savete stručnjaka, videli smo da je najvažniji troškovnik i da uvek malo fali novca. Tada sam okupio meštane, napravio neku vrstu zbora građana. Dogovoreno je da ko želi može dati po 1.000 dinara mesečno i time postaje član skupštine i pomoći rad seosklog kluba. Mi smo tog dana okupili 64 člana skupštine, odnosno došli smo u situaciju da mesečno u klub unesemo 64.000 dinara. To se lepo omasovilo i tako smo prošle godine napravili divan rezultat sa našom decom, a po nekog smo doveli i sa strane. Prošle godine smo iz beton lige ušli u MOL Istok. Sada smo prvi u ligi i smatramo da ćemo, ako budemo pametni kao što smo bili do sad, ući u Prvu Sremsku ligu. Tu želimo da ostanemo, jer nećemo da nam apetiti rastu do granice raspada. Želimo da se kod nas igra malo kulturniji fudbal, da deci pružimo mogućnost da se dalje razvijaju, govori paroh dobrinački.

Ekipu vodi trener Vladica Vukmanović, za koga kažu da je čovek koji fudbalski klub „Sremac“ voli isto koliko i svoju kuću i da je stub funkcionisanja seoskog fudbala. Sada se zna, nedeljom pre podne se ide na Svetu liturgiju u crkvu, potom sledi nedeljni sremački ručak, mali predah, pa na fudbal. Ova priča ujedinila je celo selo, fudbalere, lovce, kulturno umetnička društva, među kojima je i jedno romsko, udruženje žena i mesnu zajednicu. Među poslednjim okupljanjima, osim utakmica je bila i proslava Svetog Arsenija Sremca, slave fudbalskog kluba.

-Kad je druženje zdravo, divne stvari se događaju. Dok je autoritet prisutan, sve funkcioniše i to važi za sve, ne samo u fudbalu. Rezultatom treba opravdati rad i učešće. Ja nisam sportski radnik, ali tu sam da podržim. Nisam član uprave , samo član skupštine jer i ja hoću da dam svoje finansijsko učešće. Sve dok ima rezultata, ništa ne treba menjati, zaključuje protojerej stavrofor Đorđe Pavlović, paroh dobrinački.

-U selu se dogodila lepa fudbalska priča. Sada u ovoj ligi imamo priliku da ponovo imamo školu fudbala, da okupimo sve veći broj dece, da ih sklonimo sa ulice, a da smo uspešni vidi se po tome što na utakmicama i u klubu imamo sve više mladih Dobrinčana, rekao je Mirko Čestić, predsednik Saveta mesne zajednice Dorinci.

Sada sesoki fudbal u Dobrincima ima ono počasno mesto kao jedna od najvažnijih društvenih aktivnosti u selu.

S.Belotić

