Humanitarno poselo za Dečije selo u Sremskoj Kamenici

Sofija Belotić Pre: 10 sati Nema komentara

Klenak- Članice Udrženja žena „Ljiljan“ iz Klenka organizovale su još jedno poselo na kome su pored gošći iz Srema bile i članice udruženja žena iz Lončara, Malog Zvornika, Šapca i Novog Sada. Ova manifestacija je jubilarna kojom su 2.novembra klenačke žene obeležile 15 godina postojanja i rada, koji je obeležen raznim aktivnostima, a posebno onim humanitarnog karaktera. Bila je to prilika da i gošće, pored žena iz udruženja „Ljiljan“ pokažu svoju humanost i novčanim sredstvima obezbede novac za Dečije selo u Sremskoj Kamenici. Tradicija klenačkog udruženja je da se na ovakvim druženjima prihod od tombole, ali i donacije od ostalih udruđenja usmere onima kojima je pomoć potrebna. Klenčanke su se opredelile da i ove godine pomoć ide u Dečije selo, a tako je bilo i svih prethodnih godina. Gosti koji su se okupili u Pocerskom Pričinoviću nadomak Šapca, mogli su da uživaju i u programu koji su pripremili članovi pevačke grupe Nezaborav iz Malog Zvornika. Tako su izvedene i pesme, ali i igre Nezaborava, kao malo iznenađenje za sve goste. Osim njih, tu su bili i članovi KUD „Abrašević“ Šabac, sekcija Klenak, koja okuplja tridesetak članova iz sela, mlađih kategorija, ali i starijih koji folklor igraju rekreativno.

Ovo poselo bilo je i prilika da Udrženje žena Ljilja iz Klenka obeleži 15 godina rada i postojanja. A kako to obično biva kada su slavlja u pitanju, bez čestitki i poklona se nije moglo. Zahvalnice članicama udruženja za dosadašnji rad, a predsednici Ljiljani Stanić pokloni.

-Svake godine ovaj Aktiv pomaže one kojima je pomoć najpotrebnija. Do sada smo pomagale seosku školu, predškolsku ustanovu, seosku ambulantu, a najveći ponos je stalna podrška Dečijem selu u Sremskoj Kamenici, gde žive deca bez roditeljskog staranja. Seoskoj ambulanti smo kupile inhalator, predškolskoj ustanovi smo nabavljale igračke, osnovnoj školi didaktički materijal. Dečijem selu odlazimo u goste svakog uskrsa i tamošnjim štićenicima odnosimo poklone, bilo da je to nešto što im je hitno potrebno ili ne, ali najvažnija je pažnja prema deci koja su napuštena, rekla je Ljiljana Stanić, predsednica Aktiva “Ljiljan” Klenak.

Pevalo se i igralo i svi su bili zadovoljni, a iz Udrženja Ljiljan i zahvalnost brojnim sponzorima i lokalnoj samoupravi Opštine Ruma, koji su i ovoga puta stali iza vrednih žena kojima je pored druženja pomoć onima koji su u nevolji na prvom mestu.

S.Belotić

Projekat „Rumska sela- probudimo usnule seoske sokake“ sufinanira Opština Ruma

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.