Džudo – najpopularniji sport u beočinskoj opštini

Džudo je bez sumnje najpopularniji sport u opštini Beočin. Klub “Cement” sada broji oko 200 članova, a trener Andrija Mumović kaže da je njihov klub za 40 godina, koliko traje, pobrojao hiljade medalja i pehara, ali još više dece izveo na pravi put kroz sport.

-Imamo u planu da napravimo monografiju kluba i istaknemo naše najbolje takmičare, a među njima je svakako predsednik opštine Mitar Milinković, koji je najuspešniji takmičar u istoriji kluba, učesnik dve Olimpijade, deset puta državni prvak, osvajač dve evropske medalje, dok je u ženskoj konkurenciji najuspešnija Tamara Šešević, petostruka prvakinja države, osvajač mediteranske i evropske medalje – kaže Mumović.

Klub ima četiri trenera, a prošle godine otvorena je i nova sekcija u Suseku u kojoj je odziv dece bio neočekivano veliki. Čak 80-oro dece se upisalo u klub, što je na 800 stanovnika koliko broji celo selo, zavidna cifra. Trener sekcije „Susek“ na početku je bila Kristina Živanović, ali je zbog privatnih obaveza morala napustiti posao trenera, tako da je sekcija sada, dok ne dobije novog trenera, trenutno u mirovanju.

Inače, na treninzima deca, osim učenja osnova ovog sporta, istovremeno i popravljaju motoriku, što je i preporuka UNICEF-a.

-To je svakako naša preporuka, ali i UNICEF-a, ka odete na njihov sajt možete pročitati da je džudo najpoželjniji sport od četvrte godine pa do 21, kako za dečake, tako i devojčice, jer se razvijaju sve grupe mišića“, ističe Mumović i dodaje da se tokom treninga prave aciklični pokreti, jer u toku borbe se ne zna na koji način će se raditi odbrana i stvoriti pozicija za napad. On napominje da se prave nagli pokreti u stranu, što je važno da se kičma formira pravo, pogotovo u dečijem uzrastu kada deca ne sede pravilno, pa dolazi do skolioze, te se na treninzima ispravlja i držanje. Kroz naš klub je prošlo oko 4.000 dece, a najbolje se vidi ko je član našeg kluba kad odemo na Dunav na pesak, gde se tačno vidi po muskulaturi, držanju i telu tokom igranja odbojke, ko trenira džudo – ističe Mumović.

Lokalna samouprava pomaže sva sportska udruženja, a naročito najpopularniji sport opštine. Problem nastaje kod reprezentativnog programa, jer „Cement” godišnje ima od pet do sedam reprezentativaca u različitim kategorijama.

-Opština nam plaća redovne delatnosti, trenere, ali međunarodni program nije rešen, jer u malim sportovima država ne plaća troškove reprezentativcima. Naš klub je prošle godine osvojio Prvu džudo ligu Srbije i tako smo se vratili u elitno ekipno takmičenje, Super ligu u kojoj ćemo nastupiti 21. decembra ove godine, u grupi „B“ sa Partizanom iz Beograda i iz Kikinde. Nastupićemo samo sa svojim takmičarima, bez ijednog pojačanja, a cilj nam je opstanak u Super ligi jer imamo najmlađu ekipu u ligi – kaže Andrija Mumović, trener Džudo kluba “Cement” Beočin.

Sanja Mihajlović

