Deo Mitrovice sutra bez vode

S.Djakovic Pre: 7 sati Nema komentara

Sremska Mitrovica – Zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode će u Sremskoj Mitrovici, u sredu,27. novembra, od 9 do 14 sati, ostati potrošači u naseljima „Mala Bosna“, „Mala Slavonija“ i KPD-om, u Fruškogorskoj ulici (od SOŠO „Radivoj Popović“ prema Industrijskoj zoni Sever), kao i u Industrijskoj zoni „Sever“.Istovremeno umanjen pritisak vode osetiće potrošači u fruškogorskim selima.

Nakon završetka radova može da dođe do pojave zamućenja vode, pa je potrebno ispustiti vodu iz slavine, do pojave čiste vode.

Potrošačima zahvaljujemo na strpljenju i razumevanju, poručuju iz JKP „Vodovod.“