12.Mačkov dan mladog portugizera

Sofija Belotić Pre: 20 minuta Nema komentara

Irig-U Irigu je održan dvanaesti „Mačkov dan mladog portugizera“, koji je posle decenije održavanja u Novom Sadu, drugi put obeležen u fruškogorskoj vinskoj prestonici. Organizator takozvane Vinske nove godine je vinarija Mačkov podrum iz Iriga, pod pokroviteljstvom Opštine irig i Agencije za ruralni razvoj Opštine Irig. Osnivač vinarije Mačkov podrum, Sava Jojić, je rekao da kao što hleb predstavlja telo Isusovo, tako i vino predstavlja njegovu krv. Kao što je prva pogača značajna, jer je simbol roda i blagostanja, tako je i prvo vino značajno, jer pokazuje kakva je bila berba i kakva nas vina očekuju. Tako je i ova manifestacija bila posvećena mladom vinu potugizeru svatovcu.

-Mi se suočavamo sa brojnim predrasudama, kada je vino uopšte u pitanju, a posebno mlado vino. Širimo vinsku kulturu tako što se trudimo da što većem broju ljudi omogućimo da vino probaju i razumeju. Mlado vino je nešto posebno. Ono se pravi posebnom tehnologijom, koja se zove karbonska maceracija, i koju na žalost mnogi u Srbiji ne razumeju. Mlada vina su voćna, mirisna, i tanka, ona nemaju punoću i strukturu vina koja mogu da traju i po pet godina, to su lagana razdragana vina, ali i takva imaju svoju draž. Želeli smo dakle da po uzoru na to kako se svuda u svetu proslavlja Vinska nova godina, sa našim sugrađanima podelimo radost dolaska prvog vina, tako je i nastala ova manifestacija. Ovo nije samo manifestacija Mačkovog podruma, već manifestacija svih nas koji smo ovde, našeg Iriga i naše Fruške gore, rekao je Sava Jojić i dodao da se manifestacija deset godina održavala u Novom Sadu, a da će se narednih sto održavati u vinskoj prestonici Irigu.

Tako je i čuveni pudar, čuvar vinograda, Đeđa rekao da mlado vinu luduje dva puta, jednom u buretu i još jednom u glavi. Ovo je bila prilika da se ispoštuje tradicija, te da se iz bureta proba prvo ovogodišnje vino, Mačkov portugizer, vino koje najavljuje sve što se u vinogradima događalo tokom sezone. Ovom prilikom izabran je nov Vitez mladog portugizera, a to je naš poznati glumac, Aleksandar Dunić. Novi Vitez mladog portugizera, je istakao da se sa Savom Jojićem i vinarijom Mačkov podrum susreo pre nekoliko godina u Pozorištu na Terazijama i da je još tada uvideo angažman na kulturnim aktivnostima ove vinarije.

-Ono što je meni bitno u saradnji sa drugima jeste integritet i jedan odgovoran odnos prema društvu i okruženju, za koji sam uvideo da postoji kod Mačkovog podruma. Sa ponosom sam prihvatio da budem Vitez portugizera, a na pretpremijeri istog sam uvideo da je to jedno sjajno vino, rekao je Aleksandar Dunić.

Program manifestacije je bio bogat i šarolik, nastupili su tamburaši Rumske lole, najmlađi članovi KUD „Zmaj“ iz Iriga, kao i bend Apsolutno romantično. Kao i do sada Srpska čitaonica Irig zajedno sa vinarijom Mačkov podrum je raspisala konkurs za najlepšu pesmu o vinu, a nagrada je pripala Nadi Aničić Crljenica iz Beograda, koja je napisala pesmu „Oda čokotu“. Nada, rodom Sremica iz Jamene, prošle godine je od Srpske akademije inovativnih nauka i umetnosti dobila status akademika, a 2019.joj je od Akademije Ivo Andrić u Beogradu dodeljeno Visoko internacionalno priznanje za dvoknjiže „Psalmi u svili duše“.

Menadžer događaja, Đurđica Jojić, je kazala da je program manifestacije program i šarolik.

-Spojili smo naizgled nespojivo, od operskih arija do folklora i tamburaša, no osnovna ideja je da okupimo sve one koji inspiraciju pronalaze u ljubavi prema vinu i ljubavi prema zavičaju i Fruškoj gori i Sremu, istakla je Đurđica Jojić.

Direktor Agencije za ruralni razvoj Opštine Irig, Fedor Pušić, je istakao da se Irig opredelio za dva pravca razvoja: turizam i poljoprivredu, posebno voćarstvo i vinogradarstvo.

-Irig je varoš na južnim padinama Fruške gore, sa bogatim kulturnim i istorijskim nasleđem. Mi smo vrlo rado odlučili da podržimo ovu manifestaciju jer se uklapa u našu strategiju razvoja i upotpunjuje sadržaj koji Irig ima, ne samo kad je u pitanju vinski turizam, već i banjski i izletnički turizam. Takođe želimo da sprečimo odliv stanovništva podržavajući ruralni razvoj, što u ovom slučaju činimo uključivanjem proizvođača iz Iriga i okoline u manifestaciju, koji će takođe predstaviti svoju ponudu i promovisati se, rekao je Fedor Pušić.

S.Belotić

Projekat „Jaka iriška sela-u selu živim u selu ostajem“ sufinanira Opština Irig.

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.