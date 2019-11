Sofija Belotić Pre: 11 sati Nema komentara

Ruma- Kružna raskrsnica kod naplatne rampe za auto-put kod Rume je puštena u saobraćaj. Poslednja etapa rekonstrukcije puta IB reda 21 od Iriga do Rume od raskrsnice Krilo do naplatne rampe za saobraćaj je bila zatvorena do sinoć. Prvi radovi na pojačanom održavanju puta od Iriga do Rume u ukupnoj dužini od 15 kilometara počeli su u oktobru prošle godine, dok se završetak očekuje sredinom decembra, naveli su u JP „Putevi Srbije“.