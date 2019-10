Zadarska grupa u Mihizovoj kući

Sofija Belotić Pre: 5 sati Nema komentara

Irig -Da i u maloj sredini može da se organizuje vrhunski kulturni program, pokazali su Irižani, tačnije Udruženje “Eustahije” i Srpska čitaonica, najstarije čitalište u Srba u Irigu. Projekat vizuelne umetnosti “Izložba slika i crteža zadarske grupe” prvi je rangran projekat u pokrajini koji finansira Pokrajisnki sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. U pitanju je izložba slika i crteža nekolicine naših najznačajnijih slikara druge polovine dvadestog veka, inače prijatelja književnika Borislava Mihajlovića Mihiza, rođenog Irižanina.

U Spomen kući Borislava Mihajlovića Mihiza u Irigu, u ponedeljak 21. oktobra je otvorena „Izložba slika i crteža Zadarske grupe“. Autor izložbe je Avakum Kvas, predsednik udruženja “Eustahija”, koje je za ovaj program dobilo sredstva na konkursu Sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama AP Vojvodine. Izložba je simbolično otvorena u 18.42, u čast Srpske čitaonice u Irigu, osnovane 1842, kao najstarije čitalište u Srba, a organizovana je u saradnji sa Galerijom likovne umetnosti poklon zbirkom Rajka Mamuzića iz Novog Sada. U pitanju su rani radovi Miće Popovića, Petra Omčikusa, Kose Bokšan i ostalih članova Zadarske slikarske grupe, koja je u našoj istoriji umetnosti ostala upamćena po prvoj pobuni protiv socijalističkog realizma. Njih sedmoro, tada studenata Likovne akademije u Beogradu, u proleće 1947. godine napustilo je predavanja i otišlo u Zadar da slika po svojoj volji. Razlog zašto se izložba prikazuje u Irigu jeste što je reč o drugovima Borislava Mihajlovića Mihiza, koga su slikari pozvali da im se pridruži u ovoj avanturi. O tom događaju, koji je prema rečima istoričara Lazara Trifunovića „spasio moralni ugled srpskog slikarstva”, Mihiz piše u svojoj slavnoj “Autobiografiji o drugima” , a deo je publikacije „Umetničko ne“, autora izložbe Avakuma Kvasa.

-Oni su te 1947.godine bili studenti Likovne akademije u Beogradu i onda su jednog dana odlučili da više neće da slikaju prema ideološkim kriterijumima tog vremena – soc realizma, oni su želeli da slikaju po svome, krenuli su na more, zvali su i Mihiza, otišli su u Zadar i tamo ostali pola godine. Svi su izbačeni sa Akademije, ali bilo je nekih intervencija pa su ih vratili na Akedemiju, sem Miće Popovića kome su cinično rekli da mu ne treba škola, da je on završen slikar. To se ispostavilo da je tako za sve njih, jer su svi iz te ekipe posle tridesetak godina su postali akademici. Neki su otišli u Pariz ili Nju Jork, kasnije su postali akademici i to su naši najznačajniji slikari druge polovine 20. veka – Mića Popović, Petar Omčikus, Bata Mihajlović i njihove žene. U Zadru se rodila ljubav pa će Bata Mihajlović oženiti Ljubinku Jovanović, Vera Božičković će se udati za Miću Popovića, a Kosa Bokšan za Petra Omčkiusa. Mihiz je bio sa njima i pisao je pesme, čak je i naslikao dve slike, ali kažu da su bile staršne pa je odustao, govori autor izložbe, Avakum Kvas.

Sam autor izložbe kaže za sebe da je čovek književnosti, a ne slikarstva. Ipak, Mihizov portret koji je 1946.naslikao Mića Popović i koji je izložen u Mihizovoj kući u Irigu podstakao ga je, kako kaže, da sada Zadarsku grupu dovede njemu u goste. Tako će publika do 10.novembra u Mihizovoj rodnoj kući u Irigu imati priliku da vidi deset slika i četiri crteža čuvene Zadarske grupe. Sem Mihizovog portreta, sva ostala dela su iz Galerije likovne umetnosti, poklon zbirke Rajka Mamuzića iz Novog Sada. Na svečanom otvaranju izložbe uprličen je i nastup plesne grupe iz Luksemburga, kao deo projekta „Novi Sad- evropska prestonica kulture 2021“, u koji je uključena i ova sremska opština.

-Irižani su dugo zapostavljali Mihiza i sada je došlo vreme da se propušteno nadoknadi. U Mihizovoj kući prvi put imamo izložbu i time smo oplemenili ovaj prostor. On je renoviran i adaptiran upravo sa namerom da dobijemo jedan novi prostor pored Srpske čitaonice u Irigu. Ne kažem da je ona mala, imamo dovoljno prostora, imamo i galerijski prostor, ali se otvorila mogućnost da se Mihizova kuća otvori, što smo i uradili i želimo da tu imamo različite programe, da to ne budu samo pesničke ili književne večeri ili radionice. Prvi put organizujemo likovnu izložbu, ali ono što je jako važno, to su sve Mihizovi prijatelji. Ja mislim da sada njihovi duhovi sada razgovaraju i da se on jako raduje, rekla je Vera Novković, direktorka Srpske čitaonice u Irigu, koja upravlja obnovljenom rodnom kućom Borislava Mihajlovića Mihiza.

S.Belotić

