Vrednost je biti među pobednicima

S.Djakovic Pre: 5 sati Nema komentara

Treće mesto na evropskom takmičenju iz saobraćaja u Ženevi zauzela je ekipa Srbije, a njen član bila je i mala Mitrovčanka Lana Vujinović

Napisala: S.Đaković



Dok su njeni drugari bili na raspustu i odmarali se u hladovini ili na moru učenica OŠ “Sveti Sava” iz Sremske Mitrovice Lana Vujinović vežbala je na poligonu sa svojom mentorkom nastavnicom Mirjanom Karastanković. Jer trebalo se pripremiti za evropsko tamičenje iz saobraćaja u Ženevi na koje se plasirala nakon saveznog takmičenja u Beogradu. Trebalo je pripremiti se dobro, da se ne postidi mala učesnica, a to je veliko opterećenje za jednu 12 godišnju devojčicu.

Trud se isplatio, jer je Lana Vujinović jedna je od četvoro osnovaca – članova reprezentacije Srbije osvojila bronzano odličje na Evropskom takmičenju u poznavanju saobraćaja, u Ženevi, u organizaciji Svetske automobilske federacije i Auto moto saveza Švajcarske.

Na ovom prestižnom takmičenju učestvovale su čak 22 ekipe iz 19 država, a ekipu iz Srbije su pored Lane činili mališani iz Omoljice i Beograda.

- Zadovoljna sam postignutim rezultatom. Pokazali smo da znamo da rešavamo saobraćajne situacije i da u tome ne zaostajemo za drugima .- rekla je Lana na prijemu organizovanom u njenu čast u Sremskoj Mitrovici.

Mala Mitrovčanka ide u šesti razred osnovne škole , do Ženeve je stigla preko veoma dobrih rezultatima na školskom, gradskom ,okružnom i državnom takmičenju “Šta znaš o saobraćaju”. Lana je primeran učenik, članica je hora, trenira ritmičku gimnastiku i sve stigne pa je ponos porodice.

-Konkurencija je bila jaka, ali se naša reprezentacija uspešno izborila – dpdala je nastavnica tehničkog obrazovanja u OŠ „Sveti Sava“ i Lanina mentorka Mirjana Karastanković izražavajući tako i osnovni cilj takmičewa, ali i sistema vrednosti koji ih je vodio a on je ostvariti što bolji uspeh tamo gde su krenule.

Ponosna na uspeh učenice škole na čijem je čelu je i Dragana Sretenović, direktorka OŠ “Sveti Sava” u Sremskoj Mitrovici, Srećna je jer trud svih uključenih nije bio uzalud a to potvrđuje Lanina bronzana medalja osvojenom u jakoj konkurenciji u Ženevi.

Negovanje tradicionalnih vrednosti među kojima je dostojanstveno učešće na maniefstacijama na kojima se predstavlja ne samo škola već i zemlja je jedno od ciljeva obrazovanja uopšte. To je jedan od ciljeva školskog i porodičnog vaspitanja, a to su u ovom slučaju uspeli da ostvare.