Učestvovao na više od 200 mečeva

Ognjen Rauković ima 24 godine i kaže da se ceo svoj život bavi sportom. Kao mali počeo je sa fudbalom koji je trenirao pet godina i nakon toga je krenuo na karate što je trenirao oko godinu dana. Boks se u njegovom životu pojavio sasvim slučajno, kada je otišao da gleda drugara na treningu kikboksa.

-Video sam da je to slično kao karate ali da je pun kontakt, što mi je bilo mnogo zanimljivije. Iako se u mojoj porodici niko nije bavio sportom, ja sam oduvek bio borben i srčan, tako da je to verovatno razlog zbog kojeg sam se pronašao u borilačkim sportovima. Odmah sutradan nakon što sam gledao kako drugar trenira i sam sam počeo sa treninzima koji traju evo već deset godina. Već posle par meseci sam zapao treneru za oko i ubrzo me je izveo na prvi meč. U početku je bilo jako teško, prva dva meča sam izgubio, ali ipak nisam odustajao. Trenirao sam još jače, pa ja došla i pobeda, a samim tim i ogromna volja i želja da nastavim još jače. Do sada imam preko 200 mečeva, od toga 35 profesionalnih. Kao svoje najveće uspehe izdvojio bih bronzu sa Evropskog prvenstva 2018. godine u Francuskoj, kao i bronzu sa Svetskog prvenstva 2019. godine u Tunisu. Takođe sam osvojio i četvrto mesto na Evropskom prvenstvu 2014. godine u Rumuniji – ovako priča o sebi Ognjen Rauković iz Beočina i dodaje da se bavi kikboksom, boksom, savate boksom, tajlanskim boksom i sandom, te da će se uskoro oprobati u MMA.

Inače, ovaj talentovani mladić je višestruki prvak Vojvodine, Srbije, Balkana i osvajač mnogobrojnih balkanskih, evropskih i svetskih kupova i aktuelni reprezentativac Srbije. Pored redovnog posla, ide na treninge sedam do deset puta nedeljno, a da bi to mogao vremenski da postigne zahvalan je za nesebičnu podršku Saši Komadini, vlasniku firme “Altekom” u kojoj radi.

- Nastupao sam u najjačim organizacijama u Evropi kao što su Enfusion, Megdan, Legends colide, Tosan, Vendeta i mnogim drugim. Sport mi je doneo mnogo lepih stvari – poznanstva i prijatelje u celom svetu, obišao sam mnogo evropskih gradova što zauvek ostaje u lepom sećanju. Bilo je i teških momenata, pored poraza koji su sastavni deo sporta imao sam i lakše povrede kao što su puknute arkade i modrice. Imao sam takođe i jednu težu povredu kada mi je u toku meča pukao lakat, pa su mi ugradili šipke i morao sam malo da pauziram. Ali, na svu sreću, već kroz šest meseci sam se vratio u ring. Boks bih preporučio mladima, ali i starijim ljudima. Mladi kroz boks stiču disciplinu, fokus, fizičku snagu i spremu, a samim tim i samopouzdanje. Nauče da budu uporniji i lakše se suočavaju i nose sa problemima koji ih čekaju u životu. Pored toga, ovaj sport je odličan i kao samoodbrana za devojke, a svakako najbolji je od svih sportova za izbacivanje negativne energije. Za mene boks je prava antistres terapija – kaže Ognjen.

U njegovom rasporedu za naredni period nalazi se mnogo takmičenja. Nedavno je pobedio na profesionalnom meču u Italiji, a već za dva vikenda ima još jedan meč takođe u Italiji. Sredinom novembra Ognjen putuje na Svetski kup u Tursku, a u decembru nastupa na reviji profesionalnog kik boksa “Borbom protiv nasilja” koja će se održati u Beočinu.

Sanja Mihajlović

Projekat “Sport za sve” finansira se iz budžeta Opštine Beočin. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.