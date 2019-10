Sutra deo centra grada bez saobraćaja

S.Djakovic Pre: 17 minuta Nema komentara

Sremska Mitrovica -Zbog radova na rekonstrukciji priključka fekalne kanalizacije za potrebe korisnika DDOR Novi Sad u delu Ulice Svetog Dimitrija, biće zatvoren saobraćaj i to od Policijske uprave do Zavoda za zaštitu spomenika kulture, u subotu, 12.10.2019. u vremenu od 8 do 14 sati. S obzirom na položaj šahta u saobraćajnici neophodno je obustavljanje saobraćaja u zoni radova, jer se planira raskopavanje dela saobraćajnice. Vozačima se preporučuju alternativni pravci, obaveštavaju iz „Vodovoda“.