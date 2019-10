Streličarstvo u povoju

Sofija Belotić Pre: 12 sati Nema komentara

Voganj- Ovogodišnja takmičarska sezona u streličarstvu je završena, tokom koje je su streličari iz Udruženja „Tican“ iz Vognja ostvarili izuzetan uspeh. Završni Gusarski kup održan je u Etno selu Babina reka, na kom je učestvovalo 11 Ticana sa sedam osvojenih medalja. Milan Jovančević, mlađi pionir osvojio je zlato u disciplini dugi luk, Anita Polik, takođe mlađi pionir je osvojila zlatnu medalju u disciplini instinktivni luk, Mirjana Polik je u istoj disciplini osvojila zlato među seniorkama, a srebro je osvojio Jovica Jovančević, u disciplini dugi luk. Slobodan Koločka, senior, je osvojio bronzu u disciplini instinktivni luk, seniorka Milena Grozdanović zlato na dugom luku, a Franja Polik, senior, srebro u disciplini instinktivni luk. Početkom oktobra na Petrovaradinskoj tvrđavi održana su dva turnira, na kojima su Voganjci takođe osvojili medalje. U organizaciji firme Bearpaw iz Nemačke održan je najjači evropski 3D turnir, učestvovali su streličari iz pet zemalja, a u ime Udruženja „T. A. Tican“ Voganj učestvovalo je sedam takmičara u tri kategorije. Na tron se popela Anita Polik u kategoriji tradicional open za devojčice do 14 god, osvojivši prvo mesto. Treće mesto je osvojila Mirjana Polik, takođe u kategoriji tradicional open, za seniorke. Treće mesto u seniorima osvojio je i Gabrijel Bereš. Na istom mestu održano je i državno prvenstvo u 3D streličarstvu, gde je svo četvoro predstavnika „Ticana“ osvojilo medalje. Anita Polik je državni prvak za devojčice do 14 godina u kategoriji instinktivni luk, Mirjana Polik je državni prvak u kategoriji instinktivni luk za seniorke, Gabriel Bereš državni prvak i u 3D i fild streličarstvu, gde je pucao stil primitivni jahački luk. Franja Polik zauzeo je drugo mesto u kategoriji instinktivni luk. I tako redom, a sve tokom prve godine postojanja Udrženja “Teodor Avramović Tican” Voganj. Streličarstvo još uvek nije popularan sport ili veština kod nas, ali i u rumskoj opštini, tačnije u Vognju, okupila se grupa zaljubljenika u luk i strelu i nakon nekoliko godina slobodnog bavljenja ovim sportom, rešila da krene i organizovanijim putem. Streličarsko udruženje “Tican” Voganj osnovano je prošle jeseni. Trenutno, društvo broji oko 20 članova, od toga 12 aktivnih takmičara. Za terene i opremu se snalaze, od članarina se kupuju oprema i mete, finasira i organizacija njihovog turnira u Vognju, kao i ostale obaveze.

-Streličarstvom može da se bavi svako, razvija sportski duh i telo, kao i koncentraciju i zajedništvo, pa kada se sve smesti u prirodu, ne čudi što ovaj sport dobija na svojoj popularnosti, kaže Franja Polik, predsednik Streličarskog udruženja “Tican” Voganj.

Prva zvanična sezona za njih je bila veoma uspešna. Toliko, da su tokom jedne godine osvojili oko 80 medalja, i to samo zahvaljujući ljubavi prema ovom sportu i sopstvenim ulaganjima i nešto prikupljenih članarina.

-Turnirom u Etno selu Babina reka je završena takmičarska godina, a nadam se da će sledeća biti bar jednako uspešna. Ponosan sam na moje Ticane, ovo nam je prva godina postojanja udruženja, tokom koje smo bili izuzetno uspešni sa minimalnim sredstvima. Mislim da će ovakih uspeha biti i u narednim takmičarskim godinama. Za godinu dana učestvovanja na prijateljskim i saveznim turnirima članovi udruženja su osvojili preko 80 medalja, rekao je Franja Polik.

Među najuspešnijima je i devetogodišnja Anita Polik, što potvrđuju I rezultati koje postiže na mnogobrojnim streličarskim turnirima. U svoj Voganj je tokom sezone skoro svakog vikenda donosila po neku medalju, a osvaja bodova kao i odrasli seniorski takmičari, čak i više. U ovom sportu je nezvanično od kad zna za sebe, a zvanično od osnivanja udruženja. Na jednom od turnira koji je održan na Košutnjaku, zlatnu medalju joj je uručio Koreanac Dong Eun Suk, dvostruki osvajač olimpijskog zlata kao trener.

-Bavim se disciplinom instinktivni luk, odnosno štap, kanap, dobro oko, bez nišana i pomoćnih sredstava. Instinktivni stil volim jer je prirodan, kao i 3D turnire, gde se puca u lutke, koje su kao životinje. To je mnogo zanimljivije i prirodnije, nego pucanje u klasičnu metu. Na primer, na jednom turniru na Andrevlju na Fruškoj gori sve je izgledalo kao da zaista lovimo životinje u šumi lukom i strelom, to je imitacija lova, gde imamo određen broj strela koje možemo da ispucamo. Streličarstvo sam zavolela jer to oduvek gledam kod mojih roditelja, koji se bave time. Treniram i leti i zimi, i u Vognju, ili negde u prirodi. Sviđa mi se jer mnogo boravimo u prirodi, a nekd prepešačimo po nekoliko kilometara dok se takmičimo ili treniramo, govori Anita, najbolja juniorka u streličarstvu u zemlji.

S.Belotić

