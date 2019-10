Sport i rekreacija za zdrave stilove života

Sremske Novine Pre: 1 sat Nema komentara

Preuzimanjem balon sale, stvorile bi se mogućnosti za organizovanje raznih vidova rekracije, kaže direktor inđijske Ustanove „Sportski centar“ Ilija Trbović

Piše: G. Majstorović

U inđijskoj opštini Ustanova „Sportski centar“ gazduje gradskim bazenom i postojećom sportskom halom koja postaje nedovoljna za sve sportske, pa i rekreativne aktivnosti. U sportskoj hali redovno se izdaju termini za rekreativni mali fudbal i rekreativnu nastavu, dok je napolju ispred hale teren s veštačkom travom namenjen raznim vrstama rekreacije koji se koristi od aprila do novembra.

- Kad je o hali reč sportski klubovi imaju mnogo zahteva za termine za treninge, za utakmice, a pre podne je školska nastava tako da nema velikih mogućnosti za rekreaciju. Jediino rešenje je, koje je trenutno aktuelno, preuzimanje balon sale koja zadnjih par godina i ne radi jer je ugovor bivšem zakupodavcu istekao tako da bi je mi trebali preuzeti i uraditi određene promene vezane za njeno funkcionisanje tako da ćemo tu dobiti prostora za organizovanje raznih vidova rekreacije, ne samo za fudbal. Sem toga, tu je i gradski bazen gde u sezoni njegovog rada, kao vid rekreacije, imamo isplivavanje u jutarnjim i večernjim časovima, imamo školu plivanja – rekao nam je Ilija Trbović, direktor Ustanove „Sportski centar“ i naglsio da je rekreacija veoma bitna za sve sugrađane, te da svako treba da nađe nekakav vid rekretivne aktivnosti jer to doprinosi zdravlju svih nas. Međutim, ono što zabrinjava jeste da deca od najranijeg uzrasta više vremena posveđuju internetu i sedenju za računarima, nego sportskim aktivnostima. Jednostavno, malo se igraju i borave u prirodi.

- To je akutan problem naše dece jer tehnologija je toliko otišla napred tako je zapostavljena rekreacija i bilo kakav vid bavljenja sportom što je veoma problematično jer deca u tom periodu, od sedme godine pa do 17-18. godine bi trebala da se bave, ako ne ozbiljno sportom, ono bar nekim vidom rekreacije jer je to osnova da se razviju i telesno i mentalno i duhovno – kaže Trbović i naglašava da bi roditelji u ranijim fazama dečjeg odrastanja trebali da pokažu deci da su rekreacija i bavljnjenje sportom nešto što je dobro za njihov razvoj. Međutim, tu dolazimo do problema ubrzanog tempa života koji roditeljima ne ostavlja dovoljno prostora da se bave svojom decom i njihovim potrebama. Zbog toga mnogim roditeljima najjednostavnije je da deci omoguće pristup internetu koji zaokuplja svu njihovu pažnju, oni su mirni, a roditelj ima prostora da obavlja neke druge aktivnosti. – Naravno da to nije doboro. Roditelji bi trebali samoinicijativno da decu navode na zdrav način života, a to je izlazak u prirodu, šetnju i bavljenje sportom – dodao je Trbović, podsetivši da su inđijska deca veoma zainteresovana za školu plivanja koja je izuzetno posećena jer predsavlja atraktivan vid rekreacije.

