Rekonstrukcija prostorija na stadionu „Fruške gore“

Sofija Belotić Pre: 51 minut Nema komentara

Ruma -Uređenje sportske infrastruktre na teritoriji Opštine Ruma protekle nedelje nastavljeno je na stadionu fudbalskog kluba „Fruška gora“ u Rumi. U toku je rekonstrukcija fasada i kompletne unutrašnjosti upravne zgrade, koja služi za funkcionisanje čitavog kluba. Radove je obišao predsednik Opštine Ruma, Slađan Mančić, sa saradnicima i članovima uprave kluba.

-Sada će sve biti dosta funkcionalnije i uslovi za korisnike će biti na daleko višem nivou. Procenjena vrednost radova bila je 1,8 miliona dinara, postignuta cena na tenderu je 1,657 miliona dinara bez PDV-a. Radovi će biti završeni do kraja meseca. Ljudi iz uprave Kluba su izuzetno zadovoljni, ali su i organizovani i mnogo toga hoće sami da rade, bez obzira na to što je izvođač dužan to da uradi. Oni pokazuju da su dobra skupina ljudi koja vodi računa o ovom klubu, koja izdvaja svoje slobodne vreme i svojim prilozima su uradili mnoge stvari i na kvalitetan način održavaju sportski teren i samu zgradu. U zgradu nije ulagano preko 20 godina, a mi smo prošle godine posle nevremena uložili 860.000 dinara za rekonstrukciju krova, koji je nastradao posle olujnog vetra, rekao je Slađan Mančić.