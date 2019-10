Proširenje pogona u fabrici memorijske pene

Sofija Belotić Pre: 2 sata Nema komentara

Ruma- Najveća privatna kineska kompanija na prostoru Srbije, „Health Care“, koja se bavi proizvodnjom memorijske pene, ponovo proširuje svoje pogone u Rumi. Gledajući veličinu investicije, kao i površinu proizvodnih pogona, to će biti jedna od najvećih fabrika na teritoriji naše zemlje. Na konferenciji za novinare u Opštini Ruma kažu da će efikasnošću rada Opštinske uprave u najkraćem roku biti završena administrativna procedura u vezi sa kupovinom dodatnih 4,5 hektara zemljišta u Radnoj zoni Rumska petlja i da će radovi na proširenju kapaciteta i podizanju novog pogona na oko 20.000 metara kvadratnih početi do kraja godine. Sve bi trebalo da bude gotovo sredinom naredne godine, kada će pored sadašnjih 700, biti zaposleno još oko 300 radnika. Raduje i podatak da su najniže plate između 40.000 i 50.000 dinara za lica sa najnižom stručnom spremom i da se povećavaju u skladu sa višom stručnom spremom zaposlenih lica, rekao je Slađan Mančić, predsednik Opštine Ruma.

-Ovo je kompanija koja od 2014.godine konstatno doživljava ekspanziju, podsetiću vas da smo im 2018.prodali dodatnih 4,5 hektara zemljišta i da su izgradili dodatnih 17.000 metara kvadratnih proizvodnih pogona i u ovom momentu ukupno imaju proizvodnju na oko 50.000 metara kvadratnih. To je nešto što pokazuje da je firma na zdravim nogama, to je najveća kineska privatna kompanija na teritoriji Srbije, da se u kontinuitetu razvija, svake godine od početnog kapitala kupuju građevinsko zemljište, grade nove pogone, zapošljavaju nove ljude i ja samo mogu da im poželim da i dalje razvijaju svoj biznis. Prodajom parcele 2018.godine smo inkasirali oko 40 miliona dinara u naš budžet, tako ćemo i uraditi i u ovom slučaju, jer samo prodaja parcele iznosi oko 30 miliona dinara, plus promena namene zemljišta, pa će ukupna vrednost biti oko 37 – 38 miliona dinara. Mi glavne benefite ubiramo od samog poreza na imovinu i na zarade. I sama država ima finansijske benefite jer je kompanija izvozno orijentisana, rekao je Slađan Mančić.