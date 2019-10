Novi prozori posle tri decenije

Sofija Belotić Pre: 5 sati Nema komentara

Stejanovci- U područnom odeljenju Osnovne škole „Veljko Dugošević“ u Stejanovcima u toku je zamena stolarije, a radove finansira Opština Ruma. Zamenjeno je svih 12 spoljnih prozora i pet unutrašnjih vrata na učionicama, a čitav posao je koštao oko 1,4 miliona dinara. Radove je obišao predsednik Opštine Ruma, Slađan Mančić, zajedno sa direktorkom škole, Jasminom Vukanović.

– Bez obzira na cenu koštanja mislim da ćemo mnogo uraditi i u smislu energetike i uštede, ali i bezbednosti učenika i svega onoga što je neophodno da se uradi na ovoj maloj školi koja dogodine očekuje 14 prvaka i to je nešto što nas raduje. To nam govori da idemo napred jer se deca rađaju. Prioritet za sledeću godinu je da uradimo fasadu. Imamo male probleme na jednom delu krova gde dolazi do prokišnjavanja i daćemo nalog da se to sanira pre ove zime. I ova deca u Stejanovcima treba da imaju uslove kao i deca u gradskim školama ili u svim drugim školama koja imaju sređenu situaciju, rekao je Mančić.