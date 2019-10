KUD „Biser“ oživljava selo

Sofija Belotić Pre: 4 sata Nema komentara

Putinci- KUD „Biser“ Putinci postoji tri godine. Okuplja članove od najmlađe dečije kategorije do veterana, a uskoro će biti formiran i izvođački sastav koji će moći da nastupa na domaćim i inostranim takmičarskim i revijalnim festivalima. Ono što je još bitnije, ovo kulturno umetničko društvo jeste nosilac društvenog života u svom selu. Poslednja manifestacija u čijem su organizovanju učestvovali je dečijji maskembal u Putincima, u saradnji sa Mesnom zajednicom Putinci i Osnovnom školom „Dositej Obradović“ Putinci. Na šarenom defileu maski učestvovali su mališani koji su tek prohodali do omladine osnovno-školskog uzrasta.

-Na maskembalu su bila najmlađa deca pa sve do učenika osmog razreda. Oni pohađaju vrtić u selu ili seosku osnovnu školu. Deca su bila fantastična, toliko su bili divni i toliko su imali divne maske. Ono što raduje jeste to što su poslušali naše savete, pa su mame, tetke, bake i komšinice zajedno sa decom osmislile najrazličitije kreativne maske.To nam je i bio cilj, ne da defiluju u kupljenim maskama, nego da budu kreativni, razvijaju maštu i vide da i sa samo malo truda mogu da imaju dobre rezultate. Nije bitno da nešto košta, već da se družimo i budemo kreativni. A družili smo se i mi stariji sa njima. Maskirale su se i naše vaspitačice. Naša vaspitačica Nataša je bila prvi primer kako se radi sa decom. Ona se takođe maskirala u staricu i tako odevena dovela svoju predšklsku grupu na maskembal, kaže Rosna Pejaković, članica KUD „Biser“ Putinci.

Maskembal se održao u velikom holu OŠ „Dositej Obradović“. Deca su po kategorijama predstavljala svoje maske, nakon čega je žiri dodeljivao nagrade za tri najbolje. Ipak, na maskembalu nagrade nisu bile u prvom planu, već druženje i dobra zabava povodom Dečije nedelje.

KUD „Biser“ u najvećoj meri okuplja žene iz sela, ali kako kažu, u potpunosti su podržane od strane svojih muškaraca.

-Naš cilj je da selo živi, da pomažemo društveni život i da mladi i svi stanovnici imaju neke sadržaje u selu koji se mogu naći i u gradu. Folklor je dobar i kao lepa fizička rekreacija za decu, mlade i odrasle veterane, ali i prilika da se družimo, da negujemo tradiciju, upoznajemo svoju zemlju i običaje, kao i druge zemlje i njihove običaje, kaže Jovanka Klincov, predsednica KUD „Biser“ Putinci.

Igra i negovanje narodne tradicije jesu okosnica rada KUD „Biser“, ali to nije jedina njihova aktivnost. Članovi su posebno vredni ove godine. Nedavno je tokom septembra organizovana manifestacija „U susret jeseni“, članovi folklora nastupali su i tokom obeležavanja seoske slave 26.jula, a tokom cele godine se sprovodi i ekološka akcija „Očisti svoje selo“, kao i „Prikupi dinar za svoj KUD“. Članovi KUD-a cele godine vredno rade na čišćenju sela, prikupljanju otpada i ambalaže spremnih za reciklažu. Slede i nove aktivnosti, a to je Sajam hleba krajem oktobra i redovan novogodišnji koncert. U međuvremenu,vredni Putinčani gostuju gde god ih pozovu i tako predstavljaju svoje selo, kao što su to činili i do sad.

