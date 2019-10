Knjige po ukusu mladih

S.Djakovic Pre: 3 sata Nema komentara

Posmatrajući mlade u biblioteci može se zaključiti da je pozajmljivanje knjiga, pre svega, karakteristika starije generacije, ali nije uvek tako

Napisala: J. Šuljmanac – Milošević

Radeći u Biblioteci “Gligorije Vozarović”, u stalnom kontaktu s ljudima, susrećete različite čitalačke karaktere. U eri tehnološkog procvata, elektronskih zapisa, društvenih mreža, video- igara, nije među njima veliki broj mladih čitalaca koji imaju potrebu da u ruci “drže” knjigu. Pozajmljivanje knjiga iz gradske biblioteke tipičnije je za pripadnike starijih generacija. Naročito je veliki broj korisnika među penzionerima i zaposlenima, bar statistika tako kaže… Uprkos tome, postoji izvestan broj čitalaca i među mlađim korisnicima, naročito se to odnosi na adolescentsku populaciju.

Pomenuta dob je veoma specifična, jer ova vrsta čitalaca bira knjige između literature za decu školskog uzrasta, i beletristike namenjene starijoj čitalačkoj publici. Bibliotekarima je taj podatak dobro poznat pa se trude da u bibliotekama oforme tzv.omladinske kutke. Pomenuti prostor i literatura namenjeni su deci koja su na kraju osnovne i u srednjoj školi.

Pažljivo osluškujući želje i potrebe ovdašnjih tinejdžera, trudimo se da nabavna politika ove vrste literature odgovara njihovim zahtevima. Finansijska sredstva za to su uvek veoma skomna, ali ovaj deo fonda je ispunjen delima : Dikensa, Tolkina, Selindzera, Stokera, sestara Bronte, Kapora… Zastupljeni su i savremeni autori poput: Mlinovske, Moće, Majer, Vesterfilda, Gejmena, Aberkrombija, Sapkovskog…

Pored pomenutih naslova, postoji i adekvatan prostor u kutku Čitaonice Biblioteke “Gligorije Vozarović” odeljenje za odrasle u kojem deca rado provode svoje slobodne trenutke. Dostupan im je i računar za korisnike, te umesto da slobodno vreme provode u lokalnim kafićima, veoma rado posećuju Omladinski kutak.

Bibliotečka Zona mladih postoji duži niz godina. Ona okuplja decu tinejdžere koji rado dolaze u biblioteku, vole knjigu i pisanu reč. Sastanci se održavaju jednom nedeljno u prostoru čitaonice. Bavimo se različitim temama, već prema iskazanim interesovanjima, a one su : kultura i umetnost pre svega, razni jubileji, godišnjice, izložbe, festivali, ali i neke aktuelne teme koje se nameću. Pričamo o rodnoj ravnopravnosti, vršnjačkom nasilju, bolestima zavisnostima…

Rad sa decom u ovom delikatnom uzrastu veoma je važan. Oni često traže ne samo knjigu koja ih zanima, nego i lepu reč, savet ili podršku, u situacijama u koje ih život dovodi.

Malo vremena koje izdvajam za njih, kao koordinator Zone mladih, učini da se obostrano dobro osećamo! Sigurna sam da se dobro dobrim vraća, a na podršku i ljubaznost povratna reakcija je izuzetna izmešu mene i mladih čitalaca.

(Projekat „Mladi i vrednosti“sufinanira Gradska uprava za obrazovanje, sport i mlade Sremske Mitrovice.

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.)